iOS 26.2 est disponible en téléchargement

Apple est en train de déployer la version 26.2 d’iOS et d’iPadOS sur ses terminaux mobiles. Cette nouvelle version apporte plusieurs changements et nouveautés sur les iPhone et les iPad.

Apple est en train de déployer la version 26.2 d’iOS et d’iPadOS sur ses terminaux mobiles. Cette nouvelle version apporte plusieurs changements et nouveautés sur les iPhone et les iPad. Mais pas que… En effet, la traduction en direct avec les AirPods est maintenant opérationnel pour les utilisateurs de l’Union Européenne. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des changements apportés pa iOS 26.2.

Quelles nouveautés pour iOS 26.2 ?

Traduction en direct avec des AirPods

La fonctionnalité de traduction en direct avec les AirPods est désormais disponible pour les utilisateurs de l’UE. Vous pouvez ainsi écouter la traduction de ce qui vous est dit lorsqu’une personne à proximité vous parle dans une autre langue.

Apple Music

La playlist « Morceaux favoris » apparaît dans « En vedette » sur l’onglet Accueil.

Les paroles des morceaux téléchargés dans Apple Music sont disponibles hors ligne.

Vous pouvez désormais y accéder sans vous connecter à Internet.

Podcasts

Les liens vers les podcasts mentionnés vous permettent de consulter et de suivre d’autres podcasts mentionnés dans l’épisode que vous écoutez, directement depuis le lecteur et la transcription.

Jeux

Les filtres de la bibliothèque de l’app Jeux vous permettent de rechercher des jeux par catégorie, taille et plus encore.

Les bannières des scores des défis affichées dans le jeu vous indiquent en temps réel quand quelqu’un prend la tête.

Prise en charge améliorée des manettes connectées telles que les manettes Backbone et Razer.

Autres améliorations et correctifs