iOS 26.2 est disponible en téléchargement
Apple est en train de déployer la version 26.2 d’iOS et d’iPadOS sur ses terminaux mobiles. Cette nouvelle version apporte plusieurs changements et nouveautés sur les iPhone et les iPad. Mais pas que… En effet, la traduction en direct avec les AirPods est maintenant opérationnel pour les utilisateurs de l’Union Européenne. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des changements apportés pa iOS 26.2.
Quelles nouveautés pour iOS 26.2 ?
Traduction en direct avec des AirPods
- La fonctionnalité de traduction en direct avec les AirPods est désormais disponible pour les utilisateurs de l’UE. Vous pouvez ainsi écouter la traduction de ce qui vous est dit lorsqu’une personne à proximité vous parle dans une autre langue.
Apple Music
- La playlist « Morceaux favoris » apparaît dans « En vedette » sur l’onglet Accueil.
- Les paroles des morceaux téléchargés dans Apple Music sont disponibles hors ligne.
- Vous pouvez désormais y accéder sans vous connecter à Internet.
Podcasts
- Les liens vers les podcasts mentionnés vous permettent de consulter et de suivre d’autres podcasts mentionnés dans l’épisode que vous écoutez, directement depuis le lecteur et la transcription.
Jeux
- Les filtres de la bibliothèque de l’app Jeux vous permettent de rechercher des jeux par catégorie, taille et plus encore.
- Les bannières des scores des défis affichées dans le jeu vous indiquent en temps réel quand quelqu’un prend la tête.
- Prise en charge améliorée des manettes connectées telles que les manettes Backbone et Razer.
Autres améliorations et correctifs
- Une option supplémentaire vous permet de personnaliser davantage l’apparence de direct si vous avez besoin de plus de temps augmentant ou en diminuant l’opacité du Liquid Glass.
- Les alarmes des rappels vous aident à gérer les tâches urgentes en intégrant une fonction de report d’alarme et l’activité en direct si vous avez besoin de plus de temps pour marquer le rappel comme terminé.
- Les codes AirDrop ajoutent un niveau de vérification supplémentaire lors de l’utilisation d’AirDrop avec des contacts inconnus. Pour finaliser le transfert, l’expéditeur doit saisir le code affiché sur l’appareil du destinataire.
- Dans l’app Maison, le jumelage d’accessoires vendus ensemble simplifie leur configuration : un seul code suffit pour ajouter facilement plusieurs accessoires.
- L’option « Clignotement pour les alertes » dans les réglages Accessibilité vous permet de faire clignoter l’écran de votre appareil lorsque vous recevez une notification.
- Les tableaux de Freeform peuvent contenir du texte, des images, des documents et des dessins, avec des cellules dont la taille se redimensionne intelligemment pour s’adapter au contenu, afin d’apporter de la structure au canevas.
- Un problème empêchant la lecture immédiate des albums en avant-première dans la bibliothèque Apple Music au moment de leur sortie a été corrigé.
- Un problème pouvant entraîner une erreur de marquage d’un réglage « Confidentialité et sécurité » comme géré par une organisation a été corrigé.
- Des correctifs de sécurité