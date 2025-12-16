Un nouveau SSD M.2. PCIe 5.0 chez ADATA : le MARS 970 Plus

XPG, la branche gaming d’ADATA annonce ce jour la sortie d’un nouveau SSD M.2. NVMe à destination des gamers. Son nom ? Le MARS 970 Plus !

XPG, la branche gaming d’ADATA annonce ce jour la sortie d’un nouveau SSD M.2. NVMe à destination des gamers. Son nom ? Le MARS 970 Plus ! Ce nouveau SSD est un modèle d’entrée de gamme moins performant et plus économique que les très véloces MARS 980 Blade et MARS 980 Pro lancés en avril 2025.

Le MARS 970 Plus tire profit d’une interface PCI Expres 5.0 4x compatible NVMe 2.0 et il embarque de la mémoire NAND Flash TLC à 232 couches.

Le fabricant précise que le MARS 970 Plus est suffisamment mince et performant pour prendre place dans une PS5 et ainsi augmenter la capacité de stockage de la console. Il faut dire que le SSD est surmonté d’un dissipateur thermique très fin (probablement en graphène).

Le MARS 970 Pllus est proposé en deux versions : 1 et 2 To. Ces deux déclinaisons offrent les taux de transferts suivants :

MARS 970 Plus 1 To : 10.500 Mo/s en lecture, 9.500 Mo/s en écriture

10.500 Mo/s en lecture, 9.500 Mo/s en écriture MARS 970 Plus 2 To : 11.000 Mo/s en lecture, 10.000 Mo/s en écriture

Sur son site, ADATA ne précise pas le nombre d’iOPS supportés par son SSD. On sait toutefois que son endurance est de 600 TBW pour le modèle 1 To et 1200 TBW pour le modèle 2 To.

Le MARS 970 Plus sera commercialisé prochainement. Son tarif n’est pas connu pour le moment. Sa garantie sera de 5 ans et son MTTF atteindra 2 millions d’heures.