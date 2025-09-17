ADATA sort le SD820, un SSD portable résistant et performant

Le nouveau SD820 d’ADATA est un SSD portable plutôt intéressant. Il offre en effet l’avantage d’être à la fois résistant et performant.

Le nouveau SD820 d’ADATA est un SSD portable plutôt intéressant. Il offre en effet l’avantage d’être à la fois résistant et performant, ce qui devrait plaire aux utilisateurs qui souhaitent transporter leur stockage en déplacement.

Le SSD est recouvert d’une coque renforcée en caoutchouc lui permettant de résister aus chutes, aux chocs, à la poussière et à l’eau. Le SSD est d’ailleurs conforme IP68, ce qui signifie qu’il peut résister à une immersion dans l’eau à une profondeur de plus d’un 1 mètre durant une heure. Il répond aussi à la norme militaire MIL-STD-810G 516.6 qui garantit une résistant aux chutes jusqu’à 1,22 mètres.

Le SD820 dispose d’un port USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps). Concrètement cela se traduit d’après ADATA par des taux de transferts pouvant atteindre jusqu’à 2.000 Mo/s aussi bien en lecture qu’en écriture.

C’est généralement le type de débits que l’on peut espèrer pour un SSD exploitant une telle interface. C’est d’ailleurs plus ou moins ce qu’on avait pu mesurer lors de nos tests des LaCie Rugged Mini 2 To et Lexar SL500 magnétique 2 To qui étaient tous deux équipés d’un port USB 3.2 Gen2x2.

Le SD820 mesure 71,3 mm de long sur 39 mm de large et 13,65 mm d’épaisseur. Son poids est de 26,5 grammes seulement.

Le SD820 existe en deux coloris : bleu et gris. Et chacun d’entre eux est également décliné en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To. Pour le moment, les tarifs ne sont pas conus. On sait simplement que le produit sera couvert par une garantie de cinq ans.