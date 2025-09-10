Les SSD portables Crucial X10 et X10 Pro s’offrent de nouveaux coloris : noir et doré

Les SSD Crucial X10 et Crucial X10 Pro sont désormais disponibles dans de nouveaux coloris. Le X10 se pare d’une robe noire alors que le X10 Pro se décline en couleur dorée.

Disques SSD
par Sebastien
0

Les SSD Crucial X10 et Crucial X10 Pro sont des SSD portables qui ont été lancés respectivement en mai 2025 et en juillet 2023. Aujourd’hui, le fabricant annonce que ces deux références sont désormais disponibles dans de nouveaux coloris. Le X10 se pare d’une robe noire alors que le X10 Pro se décline en couleur dorée.

Crucial X10

Le X10 est un SSD portable qui mesure 65 x 50 mm de côté pour 10 mm d’épaisseur et qui pèse 32 grammes. Le SSD est animé par un contrôleur Silicon Motion SM2322 et il embarque de la mémoire G9 d’origine Micron. Le X10 répond à la norme IP65, il est résistant à l’eau, à la poussière et à une chute jusqu’à trois mètres. Doté d’une connectique USB Ttpe C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbp) il offre des taux de transferts pouvant atteindre 2.100 Mo/s en lecture

Jusqu’à présent, le Crucial X10 était disponible uniquement en coloris bleu et en cinq capacités de stockage : 1 To (119,99€), 2 To (184,99€), 4 To (324,99€), 6 To (419,99€), 8 To (579,99€).

Aujourd’hui, il est également proposé en coloris noir. Mais attention dans cette couleur seules deux capacités de stockage sont disponibles : 2 To et 4 To

Les SSD Crucial X10 et X10 Pro s'offrent de nouveaux coloris

Crucial X10 Pro

Le X10 Pro mesure 65 x 55 mm et pèse 41 grammes. Il exploite lui aussi une interface USB 3.2 Gen2×2 qui offre une bande passante de 20 Gbps. Le fabricant annonce que ce modèle offre des débits soutenus pouvant atteindre 2.100 Mo/s en lecture et 2.000 Mo/s en écriture. 

Depuis son lancement, le X10 Pro était disponible uniquement en noir et en trois capacités de stockage : 1 To (129,99€), 2 To (205,99€) et 4 To (344,99€). Désormais, une version dorée est également proposée  dans des capacités de 2 To et 4 To.

Les SSD Crucial X10 et X10 Pro s'offrent de nouveaux coloris

Les tarifs des nouveaux coloris ne sont pas encore disponibles.

