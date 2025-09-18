Le marché du stockage est en ébullition, les prix risquent de s’envoler…

L’effervescence autour de l’IA entraîne une très forte demande en stockage. Les fabricants sont contraints d’innover et de proposer des disques durs de grande capacité.

Disques durs
par Sebastien
L’effervescence autour de l‘IA entraîne une très forte demande en stockage. Les fabricants sont contraints d’innover et de proposer des disques durs offrant une capacité de stockage de plus en plus conséquente… Et malgré ça, ça n’est pas encore suffisant pour répondre à la demande et à l’appétit gargantuesques des serveurs et des services spécialisés dans l’Intelligence Artificielle.

C’est dans ce contexte que les fabricants SanDisk et Micron ont décidé d’augmenter leurs tarifs afin de répondre à la demande. Une hausse de prix de 10% est annoncée par SanDisk tandis que Micron a décidé pour le moment de geler ses tarifs.

De son côté, le fabrciant Western Digital vient d’indiquer à ses clients que ses disques durs vont subir une hausse de prix sensible. Il s’agit d’une hausse progressive qui concernera à terme tous les disques durs de la marque. Et cela prend effet immédiatement.

Le marché du stockage est en ébullition, les prix s'envolent

Vu la hype autour de l’l’IA, vu les circonstances actuelles, la demande en stockage que ce soit en disque dur ou en SSD va continuer de croître de manière exponentielle pendant un bon moment. Et nul doute que l’ensemble des fabricants du secteur va être amené à augmenter ses tarifs.

Note : l’image d’illustration a été créée à l’aide de l’IA. Comme ça la boucle est bouclée ;)

Sebastien 20225 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Thunderbird 143.0 pour Windows 64-bit

Sebastien

Opera One 122.0.5643.24

Google Chrome 140.0.7339.128

Firefox 143.0 pour Mac

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Pour la rentrée : Windows 11 est à 13€ sur Godeal24 !

Sebastien

Bon Plan : un forfait 5G avec 120 Go de Data à seulement 11,99€ chez…

Vente flash : Amazon.fr brade le prix des NAS UGREEN

Bon Plan : de 2€ à 75€ de réduction sur Aliexpress !

