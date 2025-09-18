Le marché du stockage est en ébullition, les prix s'envolent

L’effervescence autour de l’IA entraîne une très forte demande en stockage. Les fabricants sont contraints d’innover et de proposer des disques durs de grande capacité.

Le marché du stockage est en ébullition, les prix risquent de s’envoler…

L’effervescence autour de l‘IA entraîne une très forte demande en stockage. Les fabricants sont contraints d’innover et de proposer des disques durs offrant une capacité de stockage de plus en plus conséquente… Et malgré ça, ça n’est pas encore suffisant pour répondre à la demande et à l’appétit gargantuesques des serveurs et des services spécialisés dans l’Intelligence Artificielle.

C’est dans ce contexte que les fabricants SanDisk et Micron ont décidé d’augmenter leurs tarifs afin de répondre à la demande. Une hausse de prix de 10% est annoncée par SanDisk tandis que Micron a décidé pour le moment de geler ses tarifs.

De son côté, le fabrciant Western Digital vient d’indiquer à ses clients que ses disques durs vont subir une hausse de prix sensible. Il s’agit d’une hausse progressive qui concernera à terme tous les disques durs de la marque. Et cela prend effet immédiatement.

Vu la hype autour de l’l’IA, vu les circonstances actuelles, la demande en stockage que ce soit en disque dur ou en SSD va continuer de croître de manière exponentielle pendant un bon moment. Et nul doute que l’ensemble des fabricants du secteur va être amené à augmenter ses tarifs.

Note : l’image d’illustration a été créée à l’aide de l’IA. Comme ça la boucle est bouclée ;)