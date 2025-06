Les disques durs atteignent 40 To chez Seagate !

Bien que les SSD aient beaucoup plus le vente en poupe que les bons vieux disques durs mécaniques, les disques durs n’ont pas dit leur dernier mot et continuent d’exister.

Bien que les SSD aient beaucoup plus le vente en poupe que les bons vieux disques durs mécaniques, les disques durs n’ont pas dit leur dernier mot et continuent d’exister. Et Seagate augmente encore toujours leur capacité de stockage afin de ravitailler les enteprises et les datacenters qui en ont grandement besoin pour stocker leurs grosses quantités de données

Ainsi, après avoir lancé des disques durs de 30 To et 32 To puis de 36 To, Seagate vient de mettre au point un modèle de 40 To. Pour le moment, ce disque dur n’est pas encore disponible officiellement (ni référencé sur le site du constructeur d’ailleurs). En effet, le fabricant n’a produit pour l’instant que quelques échantillons « test » pour certains de ses partenaires (fabricant de serveur, datacenter, etc..)

M. John Morris, directeur de la technologie chez Seagate a déclaré: «Nous avons livré des prototypes de 40 To en édition limitée à nos clients. Nous prévoyons de lancer la certification de qualité au prochain trimestre jusqu’en 2026, lorsque nous dirigerons la plupart de nos clients vers la plateforme Mozaic 4. »

Le disque dur de 40 To de Seagate fait partie de la gamme EXOS M qui exploite la plateforme Mozaic 4. Le disque dur utilise la technologie HAMR (enregistrement magnétique assisté par la chaleur). A noter que pour atteindre une capacité de 40 To, Seagate a empilé dans un boîtier standard de 3,5 pouces 10 plateaux de 4 To chacun (soit un total de 40 To en tout). Le disque dur de Seagate est dotée de la technologie d’écriture SMR (Shingled Magnetic Recording).

Seagate prévoit de sortir ce disque dur en 2026. D’autres capacités devraient suivre par la suite avec des disques durs de 44 To attendus d’ici 2027 et des disques durs de 50 To d’ici 2028.