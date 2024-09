Des disques durs de 24 To et 28 To déboulent chez Toshiba

Toshiba agrandit sa famille de disques durs destinés aux entreprises avec deux nouvelles références. Désormais, la gamme MG11 du fabricant existe avec une capacité de stockage de 24 To. De son côté, la gamme MA11 existe avec 28 To de stockage.

Des gros disques durs de 24 To et 28 To déboulent chez Toshiba

Toshiba MG11 24 To (CMR)



Les disques durs Toshiba MG11 sont des disques durs au format 3,5 pouces qui existent au choix avec une interface SATA III à 6 Gbps ou une interface SAS à 12 Gbps. Dans les deux cas, les HDD proposent des capacités allant de 1 to à 24 To. Ce sont des disques durs endurant destinés à prendre place dans un serveur d’entreprise ou dans un datacenter.

Les MG11 fonctionnent à la vitesse de 7.200 tours par minute. Les disques durs fonctionnent sous atmosphère hélium. Les MG11 emploient la technologie d’écriture CMR (Conventional Memory Recording). Le modèle 24 To est le dernier né de la fratrie.

Pour atteindre une telle capacité de stockage, le fabricant a empilé 10 plateaux de 2,4 To chacun dans un boîtier scellé à l’hélium. Ce disque dur offre des taux de transferts de 294 Mo/s et il est donné pour un MTBF de 2,5 millions d’heures et une endurance de 550 To par an.

Les caractéristiques complètes sont listés dans ce fichier PDF.

Toshiba MA11 28 To (SMR)



De leur côté, les disques durs Toshiba MA11 grimpent désormais à 28 To de stockage grâce à l’utilisation de 10 plateaux de 2,8 To empilés les uns sur les autres et placés sous hélium dans un boitier scellé. Les MA11 exploitent la technologie d’écriture SMR (Shingled Magnetic Recording). Cette référence est spécialement destinée aux datacenters.

A noter que les disques durs MG11 et MA11 utilisent tous les deux la technologie FC-MAMR (enregistrement magnétique assisté par micro-ondes à contrôle de flux) développée par Toshiba.

Les premiers exemplaires des disques durs M11 de 24 To arriveront dès ce mois ci. Par contre il faudra se montrer un peu patient puisque les disques durs MA11 de 28 To sont prévus pour le quatrième trimestre 2024.