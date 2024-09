Bon Plan : la box NVIDIA Shield TV Pro à 184€ sur Amazon.fr

La box Shield TV Pro de NVIDIA est bradée en ce moment à seulement 183,99€ sur Amazon.fr à l’occasion d’une petite promotion plutôt sympathique. C’est une bonne affaire sachant que la Shield Pro coûte habituellement 219€ sur le net.

Rappelons que ce boîtier conçu par NVIDIA offre l’avantage d’être plus puissant que les autres box du marché et de profiter régulièrement de nouvelles mises à jour logicielles afin de prendre en charger les dernières technologies du moment. Elle est plus chère que des petites box chinoises (comme la Xiaomi Box S qu’on trouve à 50€) mais elle ne joue pas dans la même catégorie et offre un excellent rapport qualité / performance / prix.

Le modèle actuel est sorti en 2019 mais NVIDIA propose régulièrement des mises à jour pour ajouter de nouvelles fonctionnalités et enrichir ses possibilités.

La Shield TV Pro permet de visionner sur sa TV de nombreux formats de fichiers que l’on peut stocker sur clé usb, sur disque dur ou même sur un NAS puisque la machine peut être installée sur un réseau. Elle fonctionne sous Android ce qui simplifie son utilisation et permet d’ajouter facilement des APPS pour regarder vos vidéos (via Kodi, Plex..etc..), pour jouer ou pour streamer du contenu (Netflix, Prime Vidéo, Disney+, Youtube, etc..)