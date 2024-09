22 To pour le disque dur Toshiba N300 Pro destiné aux NAS !

Le disques durs N300 et 300 Pro du fabricant Toshiba sont des disques durs optimisés pour fonctionner dans un NAS. C’est un peu l’équivalent des IronWolf de Seagate et des WD RED de Western Digital.

Les Toshiba N300 Pro sont des disques durs endurants prévus pour fonctionner H24 et 7/7 jours dans un NAS qui peut contenir jusqu’à 24 baies. Cette gamme de disques durs existait jusqu’à maintenant dans différentes capacités de stockage allant de 4 à 20 To, mais désormais il faudra compter également sur un N300 Pro de 22 To.

Doté d’une interface SATA III à 6 Gbps, le N300 Pro de 22 To est un disque dur de 3,5 pouces qui fonctionne à la vitesse de 7.200 tours par minute. Le disque dur exploite la technologie d’écriture CMR (Conventional Memory Recording) et fonctionne grâce à la technologie hélium. Cette dernière permet de réduire les frottements et améliore donc les performances.

D’ailleurs Toshiba annonce que son dernier bébé offre des taux de transferts de 281 Mo/s en lecture et 268 Mo/s en écriture. A noter que le N300 Pro de 22 To est donné pour une endurance de 300 To et un MTTF de 1,2 millions d’heures.

Les spécifications techniques complètes du disque dur sont listées dans ce fichier PDF.

Couvert par une garantie de cinq ans, le N300 Pro de 22 To commence à être référencé aux Etats-Unis où il coûte 424,99 dollars. Pour l’instant, il est référencé en France sur Amazon.fr mais aucun tarif n’est indiqué. Cette actualité sera donc mise à jour dès que le prix de vente du disque dur sera connu.