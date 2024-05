Des disques durs de plus de 30 To chez Toshiba !

Toshiba a fait récemment la démonstration de disques durs de très grandes capacités ! Les modèles de dernière génération dépassent les 30 To de stockage.

Des disques durs de plus de 30 To débarquent chez Toshiba

Toshiba a fait récemment la démonstration de disques durs de très grandes capacités ! Chez Toshiba, les modèles de dernière génération dépassent les 30 To de stockage. Le fabricant nippon a réussi cette prouesse via deux technologies différentes : par la technologie HAMR (enregistrement magnétique assisté par la chaleur) mais aussi grâce à la technologie MAMR (enregistrement magnétique assisté par micro-ondes).

Ces deux technologies marquent un progrès significatif dans le développement de disques durs de très grande capacité. Cela correspond plus ou moins à la roadmap publiée il y a trois ans par Toshiba même si le fabricant semble avoir un peu en retard sur le programme initial qui prévoyait le lancement de disques de 30 To pour le second semestre 2023…

32 To en HAMR

La technologie HAMR améliore l’enregistrement magnétique en chauffant localement la zone du disque avec une lumière en champ proche, facilitant ainsi l’enregistrement des données sur des pistes haute densité.

Grâce à la technologie HAMR, Toshiba a réussi à atteindre une capacité de stockage 32 To sur un disque dur au format 3,5 pouces. Pour y parvenir, le fabricant a empilé 10 plateaux dans un boîtier et s’est appuyé sur la technologie d’écriture SMR (Shingled Magnetic Recording).

Toshiba prévoit de commencer à expédier des échantillons de disques durs de test utilisant la technologie HAMR d’ici 2025.

31 To en MAMR

De son côté la technologie MAMR renforce les capacités d’enregistrement magnétique grâce à l’utilisation de micro-ondes, ce qui facilite l’alignement des particules magnétiques pendant le processus d’enregistrement.

Toshiba a été le pionnier de la démonstration de l’efficacité du MAMR et a lancé la première génération de disques basés sur MAMR en production de masse en 2021. Ses dernières avancées lui ont permis d’atteindre une capacité de 31 To grâce à la technologie MAMR en empilant 11 plateaux et en améliorant le traitement du signal avec la technologie SMR.

L’arrivée de ces nouveaux disques durs haut de gamme devrait intéressser les professionnels et notamment les serveurs de stockage dans le cloud et les datacenters.