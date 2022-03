Roadmap Toshiba : des disques durs de 26 To en 2022, 40 To d’ici 2026

Toshiba Europe vient de nous transmettre sa roadmap des prochains disques durs à venir. On y apprend que la firme nippone va poursuivre le développement de disques durs mécaniques et que petit à petit les capacités vont continuer de grimper progressivemment.

Ainsi, Toshiba prévoit de commercialiser dès cette année un disque dur qui offrira une capacité de stockage de 26 To. Pour atteindre cette capacité, le fabricant s’appuiera sur la technologie d’écriture FC-MAMR (Flux Control Microwave-Assisted Magnetic Recording) qui permet d’augmenter la densité par plateau.

Grâce à l’utilisation de 10 plateaux de 2,6 To chacun, l’arrivée de disques durs de 26 To dès le courant de l’année 2022 ne devrait donc être qu’une pure formalité pour le constructeur.

En parallèle de la technologie FC-MAMR, Toshiba travaille également sur la technologie MAS-MAMR (Microwave-Assisted Switching – Microwave-Assisted Magnetic Recording). Celle-ci permettra de pousser le curseur encore un peu plus loin.

Dans un premier temps, la technologie équipera les disques durs de 26 To également, mais très vite des capacités plus importantes seront aussi au programme. Il est par exemple question d’un disque dur de 30 To pour le second semestre 2023 grâce à l’utilisation de 10 plateaux de 3 To.

Mais le contructeur ne compte apparemment pas s’arrêter en si bon chemin. Grâce à la technologie MAS-MAMR puis à la technologie HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording) combiné au passage à des disques composés de 11 plateaux, des capacités encore plus élevées pourront voir le jour…

A partir de 2025, des disques durs Toshiba d’une capacité de 35 To pourront être envisagés tandis que des capacités de 40 To (et plus) devraient voir le jour durant l’année 2026.

Pour rappel, comme on l’a vu dans cette actualité l’année dernière le fabricant Seagate va également se tourner vers la technologie HAMR pour sa prochaine génération de disques durs. Le constructeur annonçait d’ailleurs l’arrivée de HDD de 50 To en 2026 et le passage progressif à des capacités pouvant aller jusqu’à 100 To en 2030.

Pour le moment, les disques durs avec la capacité de stockage la plus élevée offrent un espace de stockage de 20 Tera Octets (même si on a récemment entendu parler de modèles de 22 To chez Seagate)

Chez Western Digital, des disques durs d’une capacité de 22 To et même 30 To sont également à l’étude comme on l’a vu dans cet article en fin d’année dernnière. Depuis, rien de concret… mais il se murmure qu’un HDD de 22 To devrait voir le jour dans les semaines qui viennent.

De notre côté, on a eu l’occasion de passer en revue sur Bhmag deux modèles de 20 To récemment : le Seagate IronWolf Pro de 20 To et le Western Digital DC HC560 de 20 To.