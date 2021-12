Western Digital a récemment annoncé des disques durs d’une capacité de 20 To dans ses gammes WD Gold et Ultra Star, mais apparemment Western Digital ne compte pas en rester là.

Western Digital : des disques durs de 22 To en 2022, et 30 To ensuite…

Western Digital a récemment annoncé des disques durs d’une capacité de 20 To dans ses gammes WD Gold et Ultra Star (cf. cette actualité) et très vite Seagate lui a emboîté le pas en dévoilant lui aussi des disques durs de 20 To. La guerre des HDD de 20 To est donc officiellement ouverte chez les fabricants.

Mais apparemment Western Digital ne compte pas en rester là (et Seagate non plus très certainement..) puisque des modèles de plus grandes capacités encore sont d’ores et déjà prévus dans les mois et les années à venir. Ainsi, le contructeur Western Digital devrait proposer dès l’an prochain un disque dur de 22 To.

Pour atteindre une telle capacité de stockage, Western Digital se basera sur son disque dur actuel de 20 To qu’il fera évoluer en douce… Au lieu de l’équiper de 9 plateaux de 2,2 To (soit 20 To en tout) il l’équipera de 10 plateaux de 2,2 To pour un résultat et une capacité totale de 22 To.

Tout comme son modèle 20 To, le disque dur de 22 To de Western Digital s’appuyera sur les technologies OptiNAND et ePMR du constructeur. L’architecture même de cette combinaison lui permettra de faire évoluter rapidement la capacité de stockage de ses solutions de stockage. Tant et si bien que Western Digital devrait être en mesure de proposer des disques durs d’nue capacité de 30 To dans très peu de temps.

Pour y parvenir le constucteur devra augmenter la densité par plateau de ses disques. Il est fort probable que les disques durs de 30 To utiliseront 10 plateaux de 3 To chacun…