Un disque dur de 18 To pour les NAS chez Toshiba

Chez Toshiba, un nouveau disque dur est annoncé ! Le nouveau dispositif fait partie de la gamme MN09 Series, c’est un disque dur optimisé à destination des NAS. C’est un modèle au format 3,5 pouces qui offre une capacité de stockage 18 To. Une capacité assez importante qui devrait permettre de stocker pas mal de données.

Sur le plan technique, le MN09 de 18 To dispose de 9 plateaux de 2 To chacun (soit 18 To en tout, vous l’aurez compris). Le disque dur est équipé d’hélium et il exploite la technologie d’écriture CMR (Conventional Magnetic Recording).

A noter que pour atteindre une telle capacité, Toshiba l’a également équipé de la technologie FC-MAMR (Flux Control Microwave-Assisted Magnetic Recording) qui permet d’augmenter la densité par plateau.

Mis à part ça, le disque dur exploite une interface SATA III à 6 Gb/s et il fonctionne à la vitesse de 7.200 tours par minute. Il embarque 512 Mo de mémoire cache.

Le MN09 de 18 To est annoncé avec une endurance de 180 To par an et un MTTF de 1,2 millions d’heures. En terme de performances, le constructeur annonce un débit de 268 Mo/s.

Le disque dur MN09 Series de 18 To sera disponible très prochainement. Pour l’instant son prix n’est pas connu mais on devrait en savoir plus assez rapidement.