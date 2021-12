Deux nouveaux jeux gratis cette semaine sur l’Epic Games Store

Cette semaine, deux nouveux titres sont disponibles gratuitement sur l’Epic Games Store. Il s’agit des jeux Godfall Challenger Edition et Prison Architect.

Cette semaine, deux nouveux titres sont disponibles gratuitement sur l’Epic Games Store. Il s’agit des jeux Godfall Challenger Edition et Prison Architect. Vous pouvez les récupérer gratis jusqu’au 16 décembre à 17 heures sur cette page.

Godfall Challenger Edition

Déchaînez maintenant le pouvoir de Godfall ! Godfall Challenger Edition déverrouillera immédiatement le niveau maximum de Valorante, vous inondera de points de compétence et vous équipera d’une tonne d’armes mortelles. Mettez au défi les trois modes de fin de jeu, Lightbringer, Dreamstones, et Ascended Tower of Trials.

Prison Architect

Bienvenue, gardiens ! Seuls les gardiens de prison les plus impitoyables seront capables de confiner les plus cruels des détenus. Dans Prison Architect, vous devrez concevoir et développer votre établissement pénitencier personnalisé.