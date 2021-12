Synology présente les SAT5210 : des SSD 2,5″ endurants avec des capacités allant jusqu’à 3,84 To

Synology vient de faire évoluer timidement voire même très timidement sa gamme de SSD. En effet, ses nouveaux SSD 2,5 pouces SAT5210 sont une amélioration légère des SAT5200 lancés en juin et septembre 2020.

Les nouveaux venus n’apportent pas énormément de changements mis à part une endurance plus élevée et des débits améliorés.

La gamme SAT5210 se compose de quatre modèles qui offrent une capacité de 480 Go, 960 Go, 1,92 To et 3,84 To et qui proposent les taux de transferts suivants :

SAT5210 480 Go : 530 Mo/s en lecture, 500 Mo/s en écriture (96K / 55K iOPS)

530 Mo/s en lecture, 500 Mo/s en écriture (96K / 55K iOPS) SAT5210 960 Go : 530 Mo/s en lecture, 500 Mo/s en écriture (98K / 67K iOPS)

530 Mo/s en lecture, 500 Mo/s en écriture (98K / 67K iOPS) SAT5210 1,92 To : 530 Mo/s en lecture, 500 Mo/s en écriture (98K / 60K iOPS)

530 Mo/s en lecture, 500 Mo/s en écriture (98K / 60K iOPS) SAT5210 3,84 To : 530 Mo/s en lecture, 500 Mo/s en écriture (98K / 60K iOPS)

Les différentes capacités sont annoncés avec respectivement une endurance de 1.097 To par an, 2.194 To par an, 4.800 To par an et 8.533 To par an.

Couverts par une garantie de 5 ans, les SATA5210 offrent un MTTF de 1,5 millions d’heures. Les caractéristiques techniques complètes ssont disponibles sur cette page du fabricant.

Les SSD Synology SAT5210 de 480 Go, 960 Go, 1,92 To et 3,84 To sont déjà référencés sur le site LDLC où ils coûtent respectivement 191,95€, 347,95€, 624,95€ et 1.139,95€.