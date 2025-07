LEXAR dévoile un nouveau SSD portable magnétique : le ES5

LEXAR propose un nouveau SSD portable pour les utilisateurs nomades. L’appareil porte le nom de ES5. C’est un SSD portable magnétique qui semble être une évolution du LEXAR SL500 que l’on a testé dans cet article.

Le LEXAR ES5 est de couleur argent. Il est très compact. Il est doté d’un port USB Type qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps). Concrètement cela se traduit par des taux de transferts pouvant atteindre jusqu’à 2.000 Mo/s en lectur et en écriture.

Compatible MagSafe, il peut être fixé facilement au dos des appareils compatibles avec cette technologie. Il peut être utilisé par exemple pour augmenter la capacité de stockage d’un smartphone ou sauvegarder automatiquement les données (photos/vidéos) de celui-ci grâce une application développée par LEXAR.

Le LEXAR ES5 supporte l’enregistrement direct en Apple ProRes (4K 60/120 i/s) sur les iPhone compatibles (c’est à dire les iPhone 15 Pro/ Pro Max, tous les iPhone 16 y compris l’iPhone 16e) et l’enregistrement Samsung Pro Video (8K 30 images par seconde).

Doté d’une certification IP65, le SSD est résistant à la poussière et à l’eau. Il est conçu pour résister à des chutes jusqu’à 3 mètres. A noter que son design en silicone intègre un module permettant de ranger le câble, qui peut également servir de lanière pour le transporter.

Le SSD portable LEXAR ES5 magnétique est décliné en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To. On peut d’ores et déjà les retrouver à respectivement 127,99€ sur Amazon.fr et 219,99€ sur Amazon.fr en cochant un coupon de réduction.