SanDisk dégaine un SSD de 256 To pour les entreprises !

Lors du Flash Memory Summit 2025 qui se déroule actuellement à Santa Clara en Californie, le fabricant SanDisk vient de présenter un SSD de grande capacité qui offre 256 To de stockage. Pour le constructeur, ce nouveau SSD constitue une avancée majeure en matière de capacité de stockage, de performance et d’efficacité énergétique. Et cela est rendu possible grâce à la nouvelle plateforme UltraQLC de SanDisk dont on a déjà eu l’occasion de parler dans cette actualité.

« Offrant une capacité exceptionnelle, la plateforme UltraQLC représente une avancée importante dans l’architecture NAND, combinant NAND BiCS8 QLC CBA, contrôleurs personnalisés et optimisations système avancées. À l’ère de l’intelligence artificielle, où les charges de travail et les exigences des entreprises évoluent rapidement, le stockage flash doit devenir plus flexible pour s’adapter à la complexité croissante des traitements de données. Le nouveau SSD SANDISK NVMe 256 To de Sandisk, basé sur la plateforme UltraQLC, est conçu pour des usages intensifs pilotés par l’IA tels que l’ingestion, la préparation de données ou encore la gestion de lacs de données IA haute performance, tout en améliorant le TCO pour les applications cloud hyperscale à grande capacité. »

Le nouveau SSD de SANDISK établit un nouveau standard pour le stockage flash hyperscale, spécifiquement conçu pour les lacs de données intelligents, rapides et dédiés à l’IA à grande échelle.

« Alors que nous entrons dans une nouvelle phase de l’ère de l’IA, le stockage flash devient un élément clé pour rendre les charges de travail intelligentes et performantes » déclare Khurram Ismail, Chief Product Officer chez Sandisk. « Notre plateforme UltraQLC est l’aboutissement de plusieurs années de recherche et d’expertise, afin de proposer une architecture flexible et robuste, alliant capacités hors norme et performances maximales, tout en maintenant une grande efficacité. Cela nous permet d’élargir notre portefeuille de solutions adaptées aux exigences de l’IA à grande échelle et d’aider nos clients à aller plus vite, à traiter plus de données et à les transformer en innovation. »

Le SSD offre une latence réduite, une bande passante accrue et une fiabilité renforcée, il délivre la performance requise pour les charges de travail IA les plus exigeantes.

Voilà la liste des innovations annoncées par le fabricant :

Direct Write QLC : permet des écritures sécurisées dès le premier passage, sans mise en tampon SLC

permet des écritures sécurisées dès le premier passage, sans mise en tampon SLC Die BiCS8 QLC 2To : double la densité de stockage tout en conservant une taille de die compacte

: double la densité de stockage tout en conservant une taille de die compacte Optimisation énergétique UltraQLC : via le Dynamic Frequency Scaling, jusqu’à 10 % de performance en plus pour un même niveau de consommation électrique2 (projection interne)

via le Dynamic Frequency Scaling, jusqu’à 10 % de performance en plus pour un même niveau de consommation électrique2 (projection interne) Contrôleur multi-cœur évolutif : garantit un haut débit et une endurance optimale, même aux capacités extrêmes

garantit un haut débit et une endurance optimale, même aux capacités extrêmes Profil de rétention des données (DR) : réduit jusqu’à 33 %3 les cycles DR (projection interne), améliorant la fiabilité, la résilience du disque et l’accès continu aux données tout en réduisant la consommation d’énergie

Les SSD SANDISK SN670 128 To et SANDISK UltraQLC 256 To seront disponibles au format U.2 dès le début de l’année 2026. D’autres formats arriveront un peu plus tard dans l’année.