Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables

Ces derniers temps, le prix des SSD a bien dégringolé et il n’est plus surprenant de croiser des SSD de grandes capacités (1 To, 2 To voire plus…) à des prix franchement intéressants. Les tarifs des SSD sont d’ailleurs tellement abordables qu’on peut se demander s’il y a encore vraiment un intérêt à l’heure actuelle à acheter un disque dur de 1 ou 2 To quand l’équivalent en SSD coûte quasiment le même prix, voire légèrement plus cher mais avec un niveau de performances sans commune mesure.

D’ailleurs, une étude menée par Trendfocus relayée dans cette actualité en janvier dernier confirme la tendance : avec des SSD de plus en plus abordables, les ventes de disques durs sont en chute libre chez la plupart des constructeurs. Il est question de moins 43,7% chez Seagate, moins 43% chez Western Digital et moins 39,3% chez Toshiba par rapport à l’année dernière. Une autre étude affirme que les disques durs pourraient même disparaître d’ici 2028. Mais les fabricants de HDD comptent bien contre attaquer en lançant des disques durs de grandes capacités dans les mois et années à venir (32 To, 36 To voire bien plus)

Je vous propose ci-dessous un petit récapitulatif des SSD qui valent le coup en ce moment. Tous les modèles référencés ci-dessous offrent l’avantage d’offrir un très bon rapport qualité – capacité – prix.

Conseil d’achat : lorsque vous choisissez un SSD, privilégiez toujours un SSD de grande marque plutôt qu’une sous marque chinoise (qu’on trouve généralement sur Amazon ou Aliexpress) ça vous évitera bien des soucis (contrefaçon, NAND défectueuse, problème de garantie, etc..) Privilégiez aussi un SSD d’au moins 1 To de stockage. Etant donné que les prix ont bien chuté et qu’on trouve des SSD de 1 To pour 50/60€ (voire moins parfois) je pense que 1 To devient maintenant le minimum syndical à avoir dans son PC.

Sélection de modèles 2,5″ SATA

CRUCIAL MX500

Les Crucial MX500 sont une valeur sûre. Les SSD existent sur le marché depuis plusieurs années et ils proposent un bon niveau de performances pour un SSD 2,5″ comme on l’a vu au cours de nos tests des Crucial MX500 de 500 Go et Crucial MX500 de 1 To.

Pour rappel, les SSD Crucial MX500 sont animés par un contrôleur Silicon Motion SM2258 et ils embarquent de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 64 couches. Les SSD offrent des taux de transferts de 560 Mo/s en lecture et de 510 Mo/s en écriture, et jusqu’à 95.000 iOPS et 90.000 iOPS en lecture/écriture 4k aléatoires.

Amazon.fr CDiscount MX500 500 Go 35,99€ 37,99€ MX500 1 To 59,99€ 64,99€ MX500 2 To 115,99€ 149,99€ MX500 4 To 199,99€ 215,70€

SAMSUNG 870 QVO

En terme de performances et de fiabilité, les Samsung 870 QVO n’ont rien à envier aux Crucial MX500. Ce sont des SSD de 2,5″ de bonne qualité. Ils embarquent de la mémoire NAND Flash QLC et offrent des taux de transferts de 560 Mo/s en lecture et de 530 Mo/s en écriture et jusqu’à 98K / 88K IOPS en lecture / écriture 4K.

CDiscount Amazon.fr 870 QVO 1 To 64,99€ 60,07€ 870 QVO 2 To 116,11€ 109,99€ 870 QVO 4 To 229,99€ 224,22€ 870 QVO 8 To 441,37€ 443€

PNY CS900

Les CS900 sont des SSD de 2,5″ d’entrée de gamme. Ils ont comme principal avantage d’être disponibles en une multitude de capacités (de 120 Go à 4 To). Ils peuvent convenir à la plupart des usages : que ce soit pour donner un coup de jeune à un PC un peu ancien (portable ou non) ou pour l’utiliser dans un boîtier externe afin de le transfomer à moindre coût en SSD portable.

Le PNY CS900 est équipé d’un contrôleur Phison S11, ils embarque de la mémoire NAND Flash (TLC ou QLC) et ils proposent des débits pouvant aller jusqu’à 560 Mo/s en lecture et jusqu’à 530 Mo/s en écriture.

CDiscount Amazon.fr Cybertek CS900 120 Go 12,99€ 12,99€ 9,99€ CS900 240 Go 25,14€ 29,56€ 19,99€ CS900 480 Go 32,49€ 28,98€ 24,99€ CS900 1 To 53,95€ 44,89€ 34,99€ CS900 2 To 93,99€ 84,99€ 74,99€ CS900 4 To – – 169,99€

SILICON POWER A55

Tout comme les PNY CS900, les SSD A55 de Silicon Power sont des modèles d’entrée de gamme. Ils offrent de 128 Go à 2 To de stockage. Ils utilisent de la mémoire NAND Flash 3D TLC et ils offrent des débits pouvant aller jusqu’à 560 Mo/s en lecture et jusqu’à 530 Mo/s en écriture.

Amazon.fr SP A55 128 Go 11,99€ SP A55 256 Go 16,99€ SP A55 512 Go 24,99€ SP A55 1 To 41,99€ SP A55 2 To 81,99€

Sélection de modèles M.2. NVMe

Les SSD au format M.2. sont plus compacts que les SSD 2,5″ mais ils offrent aussi l’avantage d’être beaucoup plus performants. En règle générale les SSD M.2. mesurent 22 mm de large x 80 mm de long mais d’autres form factor existent aussi (2230, 2243, 2260 et 22110). A noter que les SSD M.2. NVMe existent aussi avec différentes interfaces : PCI Express 3.0, PCI Express 4.0 ou PCI Expres 5.0. Vérifiez bien quels SSD sont pris en charge par votre carte mère.

SAMSUNG 970 EVO Plus (PCIe 3.0)



Les Samsung 970 EVO Plus sont des SSD au format SSD M.2. qui tirent partie d’une interface PCI Exress 3.0 4x. Ils sont animés par un contrôleur Phoenix et ils embarquent de la mémoire NAND Flash 3D TLC en 96 couches. Les 970 EVO Plus proposent des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 3.500 Mo/s en lecture et 3.300 Mo/s en écriture, et jusqu’à 620K IOPS en lecture et 560K IOPS en écriture 4K.

Amazon.fr CDiscount 970 EVO Plus 500 Go 39,99€ 41,15€ 970 EVO Plus 1 To 45,99€ 53,76€ 970 EVO Plus 2 To 92,99€ 100,28€

WD Green SN350 (PCIe 3.0)



Les SSD WD Green SN350 sont des SSD M.2. NVMe d’entrée de gamme. Ils utilisent une interface PCI Express 3.0 4x et ils exploitent de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Les SN350 ne sont pas des SSD M.2. NVMe très rapides mais ils offrent un très bon rapport qualité – capacité – prix. Pour cette raison, ils seront parfaits pour donner un coup de jeune à un PC ou pour augmenter la capacité de stockage de la machine

Pour information, le SN350 de 480 Go propose des débits 2.400 Mo/s en lecture et 1.650 Mo/s en écriture. La version 1 To atteint 3.200 Mo/s en lecture et 2.500 Mo/s en écriture et la version 2 To : 3.200 Mo/s en lecture et 3.000 Mo/s en écriture

Amazon.fr CDiscount SN350 480 Go 28,99€ 19,99€ SN350 1 To 51,29€ 54,99€ SN350 2 To 89,99€ 107,44€

PNY CS2140 (PCIe 4.0)



Le PNY CS2140 est un SSD M.2. NVMe qui profite d’une interface PCI Express 4.0 4x et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Ce n’est pas le SSD le plus performant du marché, loin de là, mais il offre un très bon rapport qualité – prix pour ceux qui souhaitent mettre à jour leur machine. Il peut aussi être sympa à utiliser pour se fabriquer à moindre frais un SSD M.2. portable en l’installant dans un boîtier M.2. comme on en trouve un peu partout pour une poignée d’euros.

Au niveau des débits, le CS2140 propose des taux de transferts maximum de 3.600 Mo/s en lecture et de 2.300 Mo/s en écriture (pour le modèle 500 Go) et 3.600 Mo/s en lecture et de 3.200 Mo/s en écriture (pour le modèle 1 To).

Amazon.fr CDiscount CS2140 500 Go 28,99€ 30,49€ CS2140 1 To 45,99€ 49,99€

WD Black SN770 (PCIe 4.0)



Le WD Black SN770 est un SSD M.2. NVMe qui exploite une interface PCI Express 4.0 et de la mémoire NAND Flash 3D TLC. La version 1 To offre des taux de transferts de 5.150 Mo/s en lecture et 4.900 Mo/s en écriture (740K/800K iOPS 4K) et le modèle 2 To : 5.150 Mo/s en lecture, 4.900 Mo/s en écriture (740K/800K iOPS 4K)

Amazon.fr CDiscount SN770 1 To 65,38€ 67,41€ SN770 2 To 126,45€ 127,92€

Crucial P5 Plus (PCIe 4.0)



Le Crucial P5 Plus est un SSD M.2. NVMe qui tire partie d’une interface PCI Express 4.0 4x et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 176 couches. Le SSD offre des débits maximum de 6.600 Mo/s en lecture et 5.000 Mo/s en écriture.