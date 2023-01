Disques durs : les chiffres ne sont pas bons Kevin

Si les ventes de SSD sont en hausse constante depuis plusieurs mois voire plusieurs années, il y a un autre stockage qui ne profite pas vraiment de la même tendance. Et ce stockage c’est le HDD, autrement dit le disque dur, qui est de plus en plus boudé par les utilisateurs.

Les chiffres concernant les ventes de disques durs sont en net recul d’après le cabinet d’analyse Trendfocus. Dans son dernier rapport, le cabinet nous apprend que les constructeurs Seagate, Toshiba et Western Digital ont vu leur vente de disques durs baisser d’environ 40%.

L’année dernière, les expéditions de disques durs ont dégringolé de 43,7 % chez Seagate, de 43% chez Western Digital et même Toshiba a subi le même sort avec des chiffres qui ont chuté de 39,3% par rapport à l’année précédente.

En cause : les ventes de SSD qui se taillent désormais la part du lion chez les paticuliers ainsi que chez les professionnels. Chez les entreprises la demande en disque dur a sensiblement été revu à la baisse notamment dans les entreprises spécialisées dans le cloud.

Il faut dire qu’avec des SSD dont les prix sont de plus en plus attractifs, le choix entre un SSD et un HDD n’est plus une question à se poser, tant le SSD surpasse largement le disque dur. A l’heure actuelle les SSD et les HDD de 500 Go sont quasiment au même prix. Idem en ce qui concerne les SSD et les HDD de 1 To.

Nul doute que la tendance devrait continuer dans ce sens en 2023. Une étude de Trendforce révèle d’ailleurs que 96% des notebooks seront équipés d’un SSD en 2023 contre 92% actuellement.