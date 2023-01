Un SSD M.2. PCIe 4.0 d’entrée de gamme chez Silicon Power

Silicon Power agrandit aujourd’hui sa gamme de SSD avec un nouveau modèle qui porte le nom de UD85. C’est un SSD M.2. au format 2280 qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x compatible NVMe 1.4 et de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Le fabricant décline son SSD en quatre capacités de stockage : 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To.

Au niveau des performances, on est loin des SSD les plus véloces du marché. En effet, le UD85 se contente de débits pouvant atteindre au mieux 3.600 Mo/s en lecture et 2.800 Mo/s en écriture.

Vous l’aurez compris, les UD85 de Silicon Power ne sont pas des SSD haut de gamme mais des modèles d’entrée de gamme qui feront par exemple l’affaire dans une machine bureautique ou orientée multimédia.

Le UD85 est annoncé avec un MTBF de 1,5 millions d’heures et une garantie de 5 ans.