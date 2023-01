Concours Bhmag : voilà les résultats du jeu !

Voilà les résultats du concours organisé pour l’anniversaire de Bhmag. Pour rappel plusieurs lots étaient en jeu : un WD Red Pro de 6 To et 5 clés usb Bhmag.

Voilà sans plus attendre les résultats du concours organisé pour l’anniversaire de Bhmag. Pour rappel, plusieurs lots étaient en jeu à cette occasion : un disque dur WD Red Pro de 6 To et 5 clés usb Bhmag.

Vous avez été nombreux à participer. Le tirage au sort a designé les cinq gagnants suivants :

1er prix : Claude Montaigne remporte un disque dur WD Red Pro 6 To + une clé usb Bhmag

2ème prix : Asterix remporte une clé usb Bhmag

3ème prix : Rick21 remporte une clé usb Bhmag

4ème prix : Chkdsk gagne une clé usb Bhmag

5ème prix : Zgegy gagne une clé usb Bhmag

Les gagnants seront contactés par mail dans la matinée afin d’obtenir leur adresse postale pour recevoir leur lot. Félicitations à eux !

Merci à tous d’avoir participé. J’espère que ce petit jeu concours vous a plu.