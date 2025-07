Prime Day : le disque dur WD Elements Desktop 18 To en promo

A l’occasion du Prime Day, le disque dur externe WD Elements Desktop d’une capacité de 18 To est bradé à seulement 316,79€ sur Amazon.fr. C’est un très bon prix pour ce HDD de grande capacité qui vous permettra de sauvegarder de nombreuses données qu’il soit connecté à un PC ou un NAS,

On a déjà eu l’occasion de tester ce modèle de 18 To sur Bhmag il y a quelques temps. Durant nos tests on a pu mesurer des débits de 227 Mo/s. A noter que pour un peu plus cher la version 20 To est également disponible.