Prime Day : Apple iPad, Macbook Air, Mac Mini en promo

A l’occasion du Prime Day, plusieurs tablettes Apple iPad sont disponibles à prix discount sur Amazon.fr. Un Mac Book Air 13 pouces et un Mac Mini sont également en promotion.

Apple iPad 10 64 Go (rose)

L’iPad de 10ème génération de 64 Go ne coûte actuellement que 284€ sur Amazon.fr. Pour information, la tablette est animée par un processeur Apple A14 Bionic et propose un espace de stockage de 64 Go. Son écran offre une diagonale de 10,9 pouces. Attention seul le coloris rose est proposé à ce tarif.

Apple iPad 11 128 Go (argent, bleu, jaune ou rose)

L’iPad 11 avec 128 Go de stockage s’affiche à 359€ sur Amazon.fr. L’iPad de 11ème génération dispose d’une puce A16 et d’un écran Liquid Retina de 11 pouces. Plusieurs coloris : argent, bleu, jaune et rose sont disponibles à ce prix.

Apple MacBook Air 13 pouces

Doté d’un processeur M4, ce MacBook Air est disponible durant le Prime Day au prix de 974€ sur Amazon.fr. La machine est équipée d’un écran Liquid Retina de 13,6 pouces. Elle embarque 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Pusieurs coloris sont proposés à ce tarif.

Apple Mac Mini

Le Mac Mini M4 s’affiche à seulement 585€ sur Amazon.fr durant le Prime Day. La machine est animé par un processeur M4 secondé par 16 Go de RAM. La partie stockage est confiée à un SSD d’une capacité de 256 Go.