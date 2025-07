Le SSD Samsung 990 EVO Plus de 2 To voit son tarif dégringoler à seulement 99,99€ sur CDiscount grâce au code promo 15DES129 qui permet d’obtenir 15€ de réduction.

Soldes : le SSD Samsung 990 EVO Plus 2 To tombe à 99,99€ sur CDiscount

Le SSD Samsung 990 EVO Plus de 2 To voit son tarif dégringoler à seulement 99,99€ sur CDiscount grâce au code promo 15DES129 qui permet d’obtenir 15€ de réduction.

C’est un très prix pour ce SSD M.2. NVMe qui est doté d’une interface compatible à la fois avec la norme PCI Express 4.0 4x et avec la norme PCI Express 5.0 2x.

Le Samsung 990 EVO Plus de 2 To offre des débits de 7.250 Mo/s en lecture et de 6.300 Mo/s en écriture (1.000K /1.350K IOPS en lecture/écriture 4K). Couvert par une garantie de 5 ans, il offre une endurance de 1200 TBW.

Samsung 990 EVO Plus 2 To à 99,99€ sur CDiscount avec le code 15DES129

