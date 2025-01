Vente flash : le mini pc NiPoGi AK2 Plus chute à 179€

Le mini pc NiPoGI AK2 Plus est une petite machine qu’on a eu l’occasion de tester sur Bhmag il y a quelques mois. Elle nous avait donné entière satisfaction durant toute la période de test. On avait notamment apprécié le fait qu’elle soit silencieuse et qu’elle soit évolutive. Il est par exemple possible d’ajouter en cas de besoin un SSD de 2,5″ SATA III pour augmenter sa capacité de stokcage. Il est aussi possible de remplacer son SSD M.2. initial (512 Go) par un modèle de plus grande capacité ou encore d’ajouter plus de mémoire vive. On pouvait par contre lui reprocher un temps de démarrage assez long pour atteindre le bureau de Windows et l’absence du WIFI 6.

Si on reparle aujourd’hui de ce mini pc c’est parce qu’il est à nouveau proposé en promotion à un bon tarif. On peut le dégoter à seulement 179,55€ sur Amazon.fr et il n’est pas nécessaire de mentionner de code promo pour profiter de bon plan.

NiPoGI AK2 Plus à 179,55€ sur Amazon.fr

Pour information, le mini pc NiPoGI AK2 Plus est équipé d’un processeur quad core Intel N100 (Alder Lake-N) cadencé à 3,4 GHz et intégre une puce graphique Intel UHD Graphics 750. La machine dispose de 16 Go de mémoire vive (DDR4) et intégre un SSD M.2. de 512 Go.

La connectique du NiPoGI AK2 Plus se compose d’un port Ethernet RJ45, deux ports HDMI 2.0, deux ports USB 3.0, deux ports USB 2.0 et une prise jack pour le casque. Pour se connecter sans fil : le support du WIFI 5 (802.11ac) et du Bluetooth 4.2 sont présents.

Le mini pc est vendu au prix de 179,55€ en temps que machine prête à l’emploi. Même Windows 11 Pro est livré préinstallé. Il sufit de connecter le mini PC à un écran, à un moniteur PC ou à une télévision pour qu’il soit immédiatement opérationnel.