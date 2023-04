Test du disque dur externe WD Elements Desktop 18 To

Aujourd’hui, on va examiner un nouveau disque dur. C’est un modèle externe qui va passer sur le banc d’essai de Bhmag : la version 18 To du WD Elements Desktop.

Aujourd’hui, on va examiner un nouveau disque dur. Et contairement aux modèles précédents, cette fois-ci c’est un modèle externe qui va passer sur le banc d’essai de Bhmag. Il s’agit de la version 18 To du WD Elements Desktop de Western Digital.

Pour information : ce n’est pas la première fois qu’on teste un disque dur WD Elements sur Bhmag puisqu’on avait déjà eu l’occasion de passer en revue le WD Elements portable 5 To dans cet article. Mais ce modèle était un disque dur portable alors qu’aujourd’hui on a affaire à un disque dur externe.

Présentation

Le disque dur WD Elements Desktop 18 To se présente sous la forme d’un pavé assez imposant qui se place à la verticale sur le bureau. Sa coque est de couleur noire. Son design est assez classique, c’est dans la lignée des diférentes modèles de disques durs WD Elements Desktop que propose Western Digital depuis pas mal d’années.

Le boîtier mesure 135 x 48 x 165,8 mm et pèse 900 grammes. A l’avant de l’appareil on trouve le nom du disque dur sérigraphié en blanc : WD Elements. Juste au dessus on trouve une petite LED qui indique l’état de fonctionnement du disque dur.

La face avant du boîtier est légèrement arrondie ce qui est plutôt sympathique et esthétique. Ca rend le disque dur un peu moins mastoque qu’un gros bloc rectangulaire. Un peu de design ne fait pas de mal… A noter toutefois que le plastique noir du boîtier est brillant ce qui est assez joli visuellement parlant par contre le gros souci c’est que les traces de doigts restent marquées. Idem pour la poussière. Ca fait vite un peu « dégueu » si on ne passe pas un coup de chiffon dessus.

A l’arrière du boîtier, l’appareil présente un port USB 3.0 au format micro B et un connecteur d’alimentation 12 Volts. C’est sur ce dernier qu’il faudra brancher l’adaptateur secteur fourni dans la boîte. A noter aussi la présence d’un bouton « Power » pour allumer et éteindre le disque dur. C’est une bonne idée de la part de Western Digital d’avoir ajouté cet élément car généralement les disques durs sont dépourvus de ce genre de bouton, pourtant très pratique.

Le fabricant a équipé le boîtier de nombreuses aérations. On trouve des fentes pour laisser circuler l’air à l’arrière du boîtier mais aussi sur le dessus et le dessous. Le but est de faciliter l’évacuation de la chaleur dégagée par le disque dur. Et cela semble plutôt efficace selon nos constatations.

A noter également la présence de patins en caoutchouc sous le boîter ce qui devrait limiter les vibrations du disque dur lorsque celui-ci est en fonctionnement. Et effectivement, le WD Elements Desktop est plutôt silencieux : on l’entend à peine « gratter » lorsqu’il fonctionne.

A l’intérieur du WD Elements Desktop, le constructeur a placé un disque dur au format 3,5 pouces qui offre une capacité de stockage de 18 To (dans le cas de notre modèle de test). Personnellement je ne l’ai pas ouvert cette fois-ci (contrairement à ce disque dur Seagate) pour ne pas faire sauter la garantie mais sachez que les utilisateurs qui l’ont fait ont découvert à l’intérieur un disque dur WD White.

Ce modèle WD White exploite la technologie d’écriture CMR (Conventional Memory Recording), il fonctionne à 5400 tours par minute et il embarque 512 Mo de mémoire cache. En bref : le WD White est un disque dur SATA III tout ce qu’il y a de plus classique… Une fois démonté et extrait de son boîtier, le disque dur peut d’ailleurs être installé sans problème dans un PC ou dans un NAS.

Contenu de la boîte



Le fabricant Western Digital n’est pas très généreux au niveau du contenu de la boîte. On peut même dire qu’il fournit le strict minimum. Vous trouverez dans la boîte du WD Elements Desktop : une notice d’utilisation, un adaptateur secteur, un câble USB et le disque dur. Rien de plus.

Tests de performances



Pour tester les performances du disque dur WD Elements Desktop de 18 To, on a employé comme d’habitude les programmes de benchs Crystal Disk Mark, ATTO et AS SSD Bench qu’on utilise régulièrement pour tester des disques durs et des SSD.

Crystal Disk Mark

Via Crystal Disk Mark, on a pu mesurer des débits de 227,89 Mo/s en lecture et de 226,67 Mo/s en écriture, ce qui est vraiment très bon pour un disque dur externe qui exploite une interface USB 3.2 Gen1 (5 Gbps).

ATTO

L’utilitaire ATTO a mesuré des taux de transferts maximum de 226,05 Mo/s en lecture et de 226,33 Mo/s en écriture. Les chiffres sont très proches de ceux fournis par CrystalDiskMark. A noter que les débits minimum atteints avec des petits fichiers sont de seulement 3,33 Mo/s en lecture et de 3,31 Mo/s en écriture.



AS SSD Bench

Passons maintenant au programme AS SSD Bench. Durant nos tests, celui-ci a mesuré des débits de 215,39 Mo/s en lecture et de 216,25 Mo/s en écriture. C’est un peu moins bien que les benchs précédents, mais il faut savoir que généralement AS SSD est un peu moins optimiste que les autres.

Le programme AS SSD offre également une fonctionnalité baptisée « Copy Benchmark » qui permet de tester les débits en fonction de différentes utilisations. Cette fois ci, le programme a fait état de débits de 216,95 Mo/s lors du transfert d’images ISO, 130,64 Mo/s lors du transfert de programmes et 187,80 Mo/s lors du transfert de jeu.

Machine de test

– Carte mère MSI TomaHawk Max

– Processeur AMD Ryzen 5 5600G

– Mémoire HyperX Fury DDR4 RGB 16 Go

– SSD M.2.NVMe : Crucial P1 de 500 Go

– Moniteur Philips 32″ 328P6AUBREB/00

– Boiter Antec NX1000

– Alimentation Antec VP 600W

– Système d’exploitation Windows 11 Pro 64-bit

Conclusion

Le WD Elements Desktop est un bel objet. Le disque dur externe est joli. Il est assez esthétique avec ses courbes arrondies. Son boîtier en plastique brillant lui donne un air assez classe. Le fait de le poser sur son bureau à proximité de son ordinateur ou à côté de son téléviseur, ça ne choque pas spécialement. Au contraire, il reste discret et pas trop imposant.

Par contre, le fait que le boîtier soit noir brillant laisse énormément apparaître les traces de doigts et la poussière. Dès qu’on le déplace ou qu’on le manipule, l’appareil laisse apparaître toutes sortes de traces et forcément ça fait beaucoup moins beau. Pire encore on a pu remarquer des griffures sur le boîtier seulement après quelques jours d’utilisation, le plastique utilisé semble donc fragiles.

Mis à part ça, le WD Elements Desktop remplit parfaitement son rôle. Il est plutôt silencieux. On l’entend à peine. Notre modèle de test offre un espace de stockage très important (18 To) ce qui est vraiment appréciable par les temps qui courent. Il est idéal pour stocker ses données personnelles, films, séries, musiques et jeux vidéos. Idéal aussi pour faire un backup d’un (ou plusieurs) ordinateur ou même pourquoi pas : pour sauvegarder le contenu d’un NAS. On n’est jamais trop prudent..

Et pour ne rien gâcher, le WD Elements Desktop 18 To a su se montrer efficace et rapide pour transférer toutes sortes de données. En effet, comme on l’a vu durant nos tests on a pu mesurer des débits maximum de 227,89 Mo/s en lecture et de 226,67 Mo/s en écriture via Crystal Disk Mark. Mais on a aussi pu atteindre des débits équivalents en transférant directement des fichiers vidéo de 4/5 Go sur le disque dur. Il était alors question de débits de 225 Mo/s en lecture et 224 Mo/s en écriture. Par contre et sans grande suprise : les débits chutent quand il s’agit de fichiers plus petits, en l’occurence des photo jpeg, puisque les débits varient alors de 40 à 130 Mo/s suivant la taille des fichiers.

Bref… le WD Elements Desktop est une bonne solution de stockage. Le modèle 18 To offre un large espace de stockage pour sauvegarder toutes sortes de fichiers. A noter que des modèles plus petits existent pour ceux qui n’ont pas besoin d’autant de place. Et pour ceux qui veulent plus gros : il y a même un modèle 20 To.

Où trouver le disque dur WD Elements Desktop 18 To ?

– WD Elements Desktop 18 To à 308,17€ sur Amazon.de

– WD Elements Desktop 18 To à 329,99€ sur Amazon.es

– WD Elements Desktop 18 To à 350,44€ sur Amazon.co.uk

– WD Elements Desktop 18 To à 352,99€ sur Amazon.fr

– WD Elements Desktop 18 To à 438€ sur Alternate.fr

– WD Elements Desktop 18 To à 499,99€ sur Darty

– WD Elements Desktop 18 To à 499,99€ sur Fnac

– WD Elements Desktop 18 To à 599,99€ sur CDiscount

D’autres capacités du WD Elements Desktop existent sur le marché. Les capacités du disque dur varient de 1 à 20 To comme on peut le voir par exemple sur Amazon.fr.