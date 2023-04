Une version 8 To du SSD M.2. PCIe 4.0 Addlink S95 est annoncée

Lancé en décembre 2020, le SSD Addlink S95 est un SSD M.2. NVMe PCIe 4.0 qui est équipé d’un contrôleur Phison E18 et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Le SSD existe depuis trois ans sur le marché mais le constructeur a décidé d’étoffer ce modèle avec une capacité de stockage plus importante.

Désormais une version 8 To du Addlink S95 est donc disponible dans le commerce. Uniquement aux Etats-Unis pour le moment.

Voilà les débits proposés par chaque capacité :

Addlink S95 1 To : 7.200 Mo/s en lecture, 6.000 Mo/s en écriture.

7.200 Mo/s en lecture, 6.000 Mo/s en écriture. Addlink S95 2 To : 7.200 Mo/s en lecture, 6.500 Mo/s en écriture.

7.200 Mo/s en lecture, 6.500 Mo/s en écriture. Addlink S95 4 To : 7.200 Mo/s en lecture, 6.500 Mo/s en écriture.

7.200 Mo/s en lecture, 6.500 Mo/s en écriture. Addlink S95 8 To : 7.000 Mo/s en lecture, 6.000 Mo/s en écriture.

Les S95 de 1, 2, 4 et 8 To coûtent respectivement 80$, 140$, 350$ et 995$ Outre Atlantique. Ils sont annoncés avec une garantie de cinq ans et un MTBF de 1,8 millions d’heures.