Addlink lance le S95 : un SSD M.2. NVMe qui carbure à 7.150 Mo/s en lecture et à 6.835 Mo/s en écriture

Le fabricant taïwanais Addlink vient d’ajouter un nouveau SSD à son catalogue. L’engin porte le nom de S95, c’est un SSD au format M.2. NVMe de dernière génération qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x, un contrôleur Phison E18 et de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Une combinaison gagnante qui lui permet d’offrir d’excellentes performances. Et justement en terme de débits, le constructeur annonce que le S95 peut grimper jusqu’à à 7.150 Mo/s en lecture et à 6.835 Mo/s en écriture.

La gamme S95 est décliné pour l’instant en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To, mais Addlink annonce d’ores et déjà l’arrivée prochaine d’une version 4 To.

– Addlink S95 1 To : 7.000 Mo/s en lecture et à 5.00 Mo/s en écriture.

– Addlink S95 2 To : 7.100 Mo/s en lecture et à 6.800 Mo/s en écriture.

Pour le moment, aucun tarif n’a été annoncé. On sait simplement que les SSD seront couverts par une garantie de cinq ans et qu’ils offriront un MTBF de 1,2 millions d’heures.