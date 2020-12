Bon Plan : la Shield TV à 139€ et la Shield TV Pro à 199€

La Shield TV et la Shield TV Pro ont été dévoilées l’année dernière. Ce sont des appareils multimédia haut de gamme qui permettent de streamer facilement toutes sortes de contenu multimédia.

La ShieldTV est de forme cylindrique tandis que la Shield TV Pro reprend le design de la version précédente. Dans les deux cas, les box sont équipées d’un processeur Tegra X1 et elles supportent les Dolby Vision et Dolby Atmos. Elles sont fournies avec une nouvelle télécommande en forme de “toblerone” sur laquelle on trouve un bouton “Netflix” pour se rendre directement sur le service en ligne.

Pour plus d’informations, vous trouverez les caractéristiques techniques complètes de la Shield TV sur cette page de NVIDIA et celles de la Shield TV Pro sur celle-ci. A noter que depuis leur sortie, elles coûtent respectivement 159,99€ et 219€ et elles ont rarement été en promotion depuis leur mise sur le marché.

Aujourd’hui, il est possible de se procurer les dernières ShieldTV et Shield TV Pro à prix réduits sur Rakuten grâce au code promotionnel “RAKUTEN20” dont on parlait tout à l’heure dans ce bon plan.

Pour obtenir le prix remise, il suffit de mentionner ce code pour aussitôt profiter de 20€ de remise dès 149€ d’achats. Dans le cas présent, ça permet d’acquérir la ShieldTV pour 139,99€ sur Rakuten et la Shield TV Pro pour 199€ sur Rakuten. A noter que dans les deux cas le vendeur est Boulanger.

– NVIDIA Shield TV 2019 à 139,99€ sur Rakuten (grâce au code RAKUTEN20)

– NVIDIA Shield TV Pro 2019 à 199€ sur Rakuten (grâce au code RAKUTEN20)