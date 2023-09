Les NVIDIA Shield TV et Shield TV Pro de NVIDIA sont dispo à prix cassés sur Amazon.fr. C’est donc l’occasion rêvée pour acquérir à bon prix ces boîtiers TV.

En ce moment, les NVIDIA Shield TV et Shield TV Pro de NVIDIA sont dispo à prix cassés sur Amazon.fr. C’est donc l’occasion rêvée pour acquérir à bon prix ces boîtiers TV qui permettent de regarder de nombreux formats de fichiers audio et vidéo sur son téléviseur.

Les fichiers multimédia peuvent être stockés au choix : sur clé usb, sur disque dur ou même sur un NAS. Les Shield TV et TV Pro fonctionnent sous AndroidTV (11). On peut donc facilement installer des APPS comme par exemple des applications Android, des jeux ou même des services de streaming vidéo tels que Netflix, Prime Vidéo, Disney+, Youtube, etc..

NVIDIA Shield TV (2019) à 119€ sur Amazon.fr

NVIDIA Shield TV Pro (2019) à 184€ sur Amazon.fr

Les deux boîtiers sont des appareils performants qui offrent l’avantage d’être régulièrement mis à jour, ce qui permet à NVIDIA d’offrir de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des correctifs. Pour plus d’informations, vous trouverez les caractéristiques techniques complètes de la Shield TV sur cette page de NVIDIA et celles de la Shield TV Pro sur celle-ci.

A noter que depuis leur sortie les appareils coûtent respectivement 159,99€ et 219€. Aujourd’hui, les tarifs sont vraiment très intéressants puisque la Shield TV (2019) est à 119€ sur Amazon.fr et la Shield TV Pro (2019) est à 184€ sur Amazon.fr