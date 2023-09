Western Digital présente un nouveau SSD M.2. NVMe qui s’adresse principalement aux joueurs. Son nouveau joujou porte le nom de WD Black SN770M : c’est un SSD M.2. qui ne mesure que 22 x 30 mm (au lieu de 22 x 80 mm pour les modèles les plus classiques). Vu ses faibles mensurations, cette nouvelle unité de stockage pourra être installée dans une console de jeux de type Valve Steam Deck, ASUS Rog Ally, ou même un PC ultra book.

Le WD Black SN770M est doté d’une interface PCI Express 4.0 4x et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Trois capacités de stockage sont proposées : 500 Go, 1 To et 2 To.

Voilà les débits proposés par chaque capacité :

SN770M 500 Go : 5.000 Mo/s en lecture, 4.000 Mo/s en écriture (460K/800K iOPS)

5.000 Mo/s en lecture, 4.000 Mo/s en écriture (460K/800K iOPS) SN770M 1 To : 5.150 Mo/s en lecture, 4.900 Mo/s en écriture (740K/800K iOPS)

5.150 Mo/s en lecture, 4.900 Mo/s en écriture (740K/800K iOPS) SN770M 2 To : 5.150 Mo/s en lecture, 4.850 Mo/s en écriture (650K/800K iOPS)

Les SN770M de 500 Go, 1 To et 2 To sont annoncés respectivement avec une endurance de 300 TBW, 600 TBW et 1200 TBW.

Ces nouveaux SSD seront commercialisés prochainement. Couverts par une garantie de cinq années, les WD Black SN770M coûteront 81,99€ en version 500 Go, 119,99€ en version 1 To et 228,99€ en version 2 To.