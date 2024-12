Western Digital présente les SSD M.2. WD Green SN3000

Le WD Green SN3000 est le nouveau SSD M.2. NVMe du fabricant Western Digital. Doté d’une interface PCI Express 4.0, ce nouveau SSD est un modèle d’entrée de gamme (comme tous les WD Green d’ailleurs). Il embarque de la mémoire NAND Flash 3D QLC.

Le SN3000 existe en trois capacités de stockage : 500 Go, 1 To et 2 To. Il offre d’après le fabricant des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 5.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 4.200 Mo/s en écriture.

Voilà le détail des différents modèles :

WD Green SN3000 500 Go : 5.000 Mo/s en lecture, 4.100 Mo/s en écriture.

5.000 Mo/s en lecture, 4.100 Mo/s en écriture. WD Green SN3000 1 To : 5.000 Mo/s en lecture, 4.200 Mo/s en écriture.

5.000 Mo/s en lecture, 4.200 Mo/s en écriture. WD Green SN3000 2 To : 5.000 Mo/s en lecture, 4.200 Mo/s en écriture.

Les WD Green SN3000 de 500 Go, 1 To et 2 To offrent respectivement une endurance de 100 TBW, 150 TBW et 250 TBW. Garantis trois ans, ils offrent un MTTF de 1,75 millions d’heures.

Ces nouveaux SSD sont disponibles dès maintenant dans le commerce en version 500 Go (42,99€), 1 To (66,99€) et 2 To (123,99€).