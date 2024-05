Le nouveau SanDisk Desk Drive grimpe à 8 To de stockage

Afin de rassasier les utilisateurs qui ont de gros besoin de stockage, comme par exemple les créateurs de contenu, les vidéastes, les photographes, etc… Western Digital propose un SSD externe qui offre une capacité de 8 To.

Le SanDisk Desk Drive est un disque externe de bureau qui paraît assez massif. Il mesure 99,2 x 99,2 (longueur x largeur) sur 40,2 mm d’épaisseur. Il pèse pas moins de 268 grammes.

Le SanDisk Desk Drive est équipé d’un port USB type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps). Concrètement, ça signifie que ce nouveau SSD peut offrit des taux de transferts de 1.000 Mo/s en lecture et de 900 Mo/s en écriture.

L’appareil existe pour le moment en deux capacités de stockage : 4 To et 8 To mais le constructeur prévoit de lancer un modèle d’une capacité de 16 To dans le courant de l’année prochaine.

Actuellement le SanDisk Desk Drive de 4 To s’affiche à 426,99€ sur le site de Western Digital tandis que la version 8 To coûte 784,99€ ce qui est relativement assez cher à première vue, mais vu les capacités proposés çà reste assez compréhensible.

« Alors que la création de contenu numérique continue de monter en flèche, le besoin de solutions de stockage performantes et de grande capacité se fait de plus en plus sentir pour aider à gérer et à préserver ce contenu. L’élargissement de notre gamme de disques SSD est la première étape pour offrir aux créateurs des solutions de sauvegarde qui offrent la vitesse et la flexibilité dont ils ont besoin pour libérer leur créativité », déclare Susan Park, vice-présidente des solutions grand public chez Western Digital. « D’ici l’année prochaine, nous prévoyons de doubler la capacité du SanDisk Desk Drive de 8 à 16 To sur un seul SSD de bureau. »

A noter que le SanDisk Desk Drive est livré avec un câbe USB C vers USB C, un câble USB C vers USB A et une alimentation externe. Le fabricant fournit aussi avec son SSD une version téléchargeable du programme Acronis True Image pour effectuer des sauvegardes. Mis à part ça le SSD est garanti trois ans.