Marvel’s Midnight Suns est offert sur l’Epic Games Store

Depuis jeudi dernier, le jeu Marvel’s Midnight Suns est offert en ce moment sur l’Epic Games Store. Il est gratuit jusqu’au 13 juin. Vous pouvez le récupérer gratuitement sur cette page.

Synopsis :

Marvel’s Midnight Suns est le rassemblement ultime de super-héros associant des relations entre les personnages et une histoire riche, des possibilités de personnalisation et de progression dans un jeu de rôle tactique et stratégique aux mécaniques de combat par cartes révolutionnaires. Dans la face sombre de l’univers Marvel, forgez des liens indestructibles avec les héros légendaires de Marvel et des guerriers surnaturels dans leur combat contre la plus grande menace qu’ait connu le monde… les forces démoniaques de Lilith et de l’ancien dieu Chthon.