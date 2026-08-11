Le logiciel 7.10.1464.0 est un programme performant dont la mission est de nettoyer et optimiser votre système et notamment Windows.

Le logiciel CCleaner 7.10.1464.0 est un programme performant dont la mission est de nettoyer et optimiser votre système. Il optimise Windows ainsi que les principaux logiciels qui sont installés sur votre PC.

Il analyse votre machine afin d’en supprimer les données obsolètes qu’il s’agisse de cookies, fichiers temporaires, fichiers inutilisés, raccourcis périmés, entrées de la base de registres obsolètes, etc..

CCleaner se charge de faire le grand ménage sur votre machine afin de lui donner une nouvelle jeunesse. Cela a pour effet d’avoir une machine plus propre et plus efficace. Voire même parfois plus performante.

L’avantage de ce programme c’est qu’il est aussi très bien maintenu. Les développeurs de CCleaner lui greffent régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Le programme peut par exemple indiquer aux utilisateurs si de nouveaux drivers sont disponibles pour les composants de leur machine. CCleaner peut aussi établir un Bilan de Santé afin de vérifier l’état du PC et s’assurer de son bon fonctionnement.

Vous l’aurez compris, CCleaner est un petit logiciel vraiment intéressant et efficace. Il offre également l’avantage d’être totalement gratuit. C’est pourquoi Bhmag vous le conseille vivement et vous encourage à l’utiliser au moins une fois par mois sur votre machine pour conserver une machine en pleine forme.

Changelog CCleaner 7.10.1464.0

Simplification de l’application

Prise en main facilitée de Startup Manager – Découvrez les fonctionnalités de chaque section de Startup Manager grâce à une nouvelle fenêtre d’introduction qui vous aide à trouver plus rapidement les bons outils.

– Découvrez les fonctionnalités de chaque section de Startup Manager grâce à une nouvelle fenêtre d’introduction qui vous aide à trouver plus rapidement les bons outils. Lisibilité et facilité d’utilisation accrues – Nous avons amélioré la lisibilité de certaines parties de l’application ainsi que la navigation au clavier, la prise en charge des lecteurs d’écran et l’accessibilité des graphiques, afin de permettre à davantage d’utilisateurs d’utiliser CCleaner en toute confiance.

– Nous avons amélioré la lisibilité de certaines parties de l’application ainsi que la navigation au clavier, la prise en charge des lecteurs d’écran et l’accessibilité des graphiques, afin de permettre à davantage d’utilisateurs d’utiliser CCleaner en toute confiance. Affichage du texte en coréen amélioré – Nous avons mis à jour le style de la police coréenne pour rendre le texte plus facile à lire.

Renforcement de la sécurité

Sécurisation accrue des liens et de l’ouverture de fichiers : Nous avons renforcé la gestion des liens et des actions d’ouverture de fichiers dans CCleaner afin de vous protéger contre les comportements dangereux ou imprévus.

Nous avons renforcé la gestion des liens et des actions d’ouverture de fichiers dans CCleaner afin de vous protéger contre les comportements dangereux ou imprévus. Communication sécurisée renforcée au sein de l’application : Nous avons amélioré la communication interne entre les différents composants de l’application pour sécuriser davantage les actions clés.

Corrections de bugs

Correction d’un problème de stabilité lié aux thèmes : Nous avons résolu un problème susceptible de provoquer une défaillance d’une partie de l’application lors de la détection de changements de thème.

Changelog CCleaner 7.9.1432.0

Maintenance du PC simplifiée

Le Gestionnaire de démarrage affiche désormais des éléments de menu contextuel. Vous pouvez voir et gérer les programmes qui s’ajoutent à votre menu de clic droit.

Noms de programmes améliorés dans le Gestionnaire de démarrage. Tous les onglets affichent désormais des noms de programmes et des icônes lisibles par l’utilisateur au lieu de noms de fichiers bruts.

Pour un PC rapide et fluide

Correction d’un problème où CCleaner pouvait démarrer avec une fenêtre vide. En cas de dysfonctionnement du moteur d’affichage, CCleaner récupère désormais correctement au lieu d’afficher un rectangle blanc ou noir.

Capacité de nettoyage améliorée

Ajout de Thunderbird à la liste des applications. Vous pouvez désormais nettoyer les données de Thunderbird directement depuis le Nettoyage personnalisé.

Correction d’une incohérence entre les résultats de l’analyse et ceux du nettoyage. L’analyse et le nettoyage indiquent désormais des nombres cohérents de fichiers et d’entrées de registre.

Meilleurs résultats de nettoyage du registre. Lorsque vous nettoyez uniquement des éléments du registre, la page de résultats affiche désormais le nombre de problèmes résolus au lieu de « 0 o libéré ».

Amélioration de la mise à jour des logiciels

Ignorer ou reporter les mises à jour logicielles. Les utilisateurs de CCleaner Professional peuvent désormais ignorer une version spécifique ou suspendre toutes les mises à jour d’une application, tout comme avec Driver Updater.

Amélioration de la Vérification de santé

Lisibilité améliorée de la Vérification de santé. Nous avons augmenté la taille du texte sur la page d’accueil de la Vérification de santé pour en faciliter la lecture.

Renforcement de votre sécurité

Mise à jour des dépendances de sécurité. Nous avons corrigé des composants vulnérables dans l’interface de l’application et dans le service d’arrière-plan pour assurer votre protection.

Mise à jour du texte de la page de confidentialité. La page des paramètres de confidentialité reflète désormais nos pratiques actuelles en matière de données et renvoie vers la notice de confidentialité du produit appropriée.

Correction de bugs

Correction du texte dans la zone de notification pour le japonais, l’estonien et d’autres langues. Un clic droit sur l’icône de la zone de notification affiche désormais les caractères corrects dans toutes les langues prises en charge.

Correction de la navigation au clavier avec les lecteurs d’écran. CCleaner ne bloque plus le focus clavier lorsqu’il est lancé alors qu’un lecteur d’écran est actif.

Correction de l’icône d’actualisation de l’Analyseur de disque pour les langues s’écrivant de droite à gauche. L’icône s’affiche désormais correctement en arabe, hébreu, farsi et ourdou.

Correction de la coupure du texte du bouton de commentaires en croate et en serbe. Le texte du bouton n’est plus tronqué dans ces langues.

Changelog CCleaner 7.8.1414.0

Nettoyage amélioré

Le nettoyage du presse-papiers est de retour. Nous avons réintégré cette fonctionnalité afin que CCleaner puisse à nouveau supprimer votre contenu copié, comme auparavant.

Pour un PC toujours plus performant

Historique des boîtes de dialogue Exécuter désormais supprimé sous Windows 11. CCleaner efface à nouveau l’historique des boîtes de dialogue Exécuter sous Windows 11.

Maintenance du PC simplifiée

L’icône de la barre d’état système s’affiche désormais correctement. Nous avons corrigé un problème qui empêchait l’icône de CCleaner d’apparaître dans la barre d’état système, même lorsque l’option était activée.

Première installation plus fluide. Les nouveaux utilisateurs ne voient plus d’écrans d’installation superposés.

Amélioration de notre outil de mise à jour logicielle

Détection des mises à jour Windows sur les appareils ARM64. L’outil de mise à jour logicielle détecte désormais correctement les correctifs Windows Update sur les PC ARM64.

Connectivité améliorée sur les anciennes versions de Windows. L’outil de mise à jour des pilotes se connecte désormais de manière fiable sur les appareils Windows 7 et Windows 8.

Simplification de l’application

Interface des Paramètres repensée. L’onglet Général présente désormais des séparateurs de section plus clairs, des titres mis à jour et un nouveau bouton Réinitialiser dans les Paramètres avancés.

Format de date uniforme. Les dates dans le Gestionnaire de mises à jour des pilotes, l’Analyseur de disque et l’Optimiseur de performances s’affichent désormais dans un format plus clair.

Sécurité renforcée

Bouton Accepter toujours accessible. La prise en charge des barres de défilement a été ajoutée afin que le bouton Accepter soit accessible quel que soit le niveau de mise à l’échelle de l’affichage Windows.

Correction de bugs

Correction du débordement du menu à trois points dans l’en-tête du tableau du Gestionnaire de démarrage.

Correction du rognage du texte dans l’en-tête de la colonne Désinstalleur pour les utilisateurs russes.

Correction du mauvais alignement des colonnes sur la page « Résoudre les problèmes » du Contrôle d’intégrité.

Correction de la mise en page désorganisée de la liste des abonnements dans les Paramètres pour les langues RTL.

Correction des libellés des cases à cocher dans l’Analyseur de disque : cliquer sur le libellé active ou désactive désormais la case à cocher.

Correction de l’alignement incohérent des icônes dans les vignettes de la vue Statistiques pour les langues RTL.

Correction de l’indentation manquante des lignes dans la liste des pilotes à jour.

Correction du problème d’alignement de la page Statistiques en allemand, français, tchèque et danois.

Correction du chevauchement des fenêtres modales lors du passage à un pilote inconnu dans l’outil de mise à jour des pilotes.

Changelog CCleaner 7.7.1313.0

Pour un PC plus rapide et fluide

Sélection plus rapide dans le Détecteur de doublons. La sélection et la désélection d’éléments dans le Détecteur de doublons sont désormais beaucoup plus réactives, même lors d’analyses volumineuses.

Analyses du Détecteur de doublons plus fluides. Nous avons corrigé les ralentissements et les boutons qui ne répondaient pas, pour un lancement et une gestion des analyses plus rapides.

Nettoyage amélioré

Meilleure prise en charge des dossiers contenant des caractères spéciaux. Le Nettoyage personnalisé et la liste des fichiers à nettoyer gèrent désormais les dossiers contenant des caractères accentués ou spéciaux sans plantage et les nettoient comme prévu.

Amélioration du Gestionnaire de mises à jour logicielles

Messages hors ligne plus clairs. Le Gestionnaire de mises à jour logicielles affiche désormais le bon message « Pas de connexion Internet » lorsque vous tentez une analyse hors ligne.

Mises à jour des pilotes plus fiables. Le Gestionnaire de mises à jour des pilotes ne se bloque plus lors des mises à jour, pour des installations plus fluides.

Gestionnaire de mises à jour logicielles plus réactif. Nous avons corrigé les problèmes d’affichage ou de réactivité des commandes du Gestionnaire de mises à jour logicielles.

Simplification de l’application

Inscription et désinscription à la version bêta simplifiées. Vous pouvez désormais rejoindre ou quitter le programme bêta de CCleaner directement depuis les Paramètres.

Thèmes clair et sombre plus cohérents. Le thème choisi est appliqué de manière plus fiable dans toutes les parties de l’application.

Maintenance PC simplifiée

Le compte à rebours d’arrêt fonctionne désormais correctement. Le minuteur « Arrêt après nettoyage » ne s’arrête plus sur une valeur négative avant l’extinction de votre PC.

Correction des problèmes d’alignement de l’interface. Nous avons corrigé un décalage d’affichage : les écrans apparaissent désormais à l’endroit attendu.

Sécurité renforcée

Avertissements et mises en évidence plus visibles. Nous avons ajusté certaines couleurs et mises en page pour que les icônes et messages importants ressortent davantage.

Correction de bugs

Correction de l’icône Cloud Drive Cleaner. Nous avons corrigé la couleur d’une icône pour que les liens soient plus clairs pour les utilisateurs de la version gratuite.

Affichage amélioré sur les grands écrans. L’encadré d’informations du menu pointe désormais au bon endroit sur les écrans haute résolution.

Améliorations pour les langues s’écrivant de droite à gauche. L’infobulle de la visite guidée s’affiche désormais correctement dans les langues s’écrivant de droite à gauche.

La mise en page et les boutons de la fonction de recherche de doublons ont été corrigés. L’espacement des lignes est désormais uniforme et les boutons « Choisir d’autres fichiers », « Terminé » et « Afficher les détails » fonctionnent comme prévu après la suppression des doublons.

Changelog CCleaner 7.6.1275

Maintenance PC simplifiée

Raccourcis Corbeille : Deux nouvelles options ont été ajoutées au menu contextuel de la Corbeille : vider instantanément votre Corbeille ou lancer une analyse de nettoyage personnalisée, sans ouvrir CCleaner au préalable.

Gestion du navigateur améliorée pendant le nettoyage : Les navigateurs se ferment désormais correctement lorsque CCleaner doit nettoyer leurs données. Vous ne rencontrerez donc plus d’erreurs du type « Le navigateur ne s’est pas fermé correctement ».

La vérification de l’état planifiée respecte désormais vos exclusions : Nous avons corrigé un problème qui pouvait entraîner la suppression de fichiers temporaires exclus lors des vérifications de l’état planifiées. Vos exclusions sont désormais prises en compte dans tous les modes de nettoyage.

Amélioration du nettoyage

Nettoyage de Google Mail avec Cloud Drive Cleaner : Vous pouvez désormais nettoyer votre compte Google Mail directement depuis Cloud Drive Cleaner. Libérez de l’espace sur votre compte Gmail et sur vos autres espaces de stockage cloud.

Pour un PC toujours rapide et fluide

Des badges de menu pour les mises à jour et les optimisations : le Gestionnaire de mises à jour logicielles, le Gestionnaire de mises à jour de pilotes et l’Optimiseur de performances affichent désormais des badges indiquant le nombre d’actions disponibles, pour identifier en un coup d’œil les éléments nécessitant une attention particulière.

Tri des pilotes par date : le Gestionnaire de mises à jour de pilotes permet désormais de trier les pilotes par date de publication et par date d’installation. Les tableaux sont automatiquement triés par date à leur ouverture.

Assurer votre sécurité

Sécurité renforcée de la planification Nous avons renforcé la sécurité de notre système de planification afin de garantir que les tâches planifiées ne puissent être gérées que par le compte qui les a créées.

Des corrections de bugs

Améliorations d’accessibilité du module de mise à jour logicielle : Les onglets et les en-têtes de colonnes triables bénéficient désormais d’un comportement adapté au survol et à la sélection, facilitant ainsi la navigation au clavier et à la souris.

Les tableaux de vérification de l’état sont désormais triés par taille. Les résultats de la vérification de l’état sont désormais triés par taille (du plus grand au plus petit) par défaut, ce qui permet d’identifier plus facilement les éléments occupant le plus d’espace.

Terminologie uniforme dans le désinstalleur : Le terme « Espace » a été uniformisé et remplacé par « Taille » dans tout le module de désinstallation pour une expérience plus claire et cohérente.

Correction de l’affichage de la fenêtre hors écran : Si la configuration de votre écran change, CCleaner recentre désormais sa fenêtre au lieu de s’ouvrir dans une zone invisible.

Correction du blocage du module de mise à jour des pilotes après annulation : Un problème où l’annulation d’une mise à jour de pilote pouvait empêcher le module de mise à jour des pilotes de la proposer a été résolu.

Correction d’un plantage de l’optimiseur de performances : Un plantage rare pouvant survenir dans l’optimiseur de performances pendant l’analyse a été corrigé.

Correction de la localisation française dans Driver Updater : La version française de Driver Updater affiche désormais correctement « Recherche de pilotes obsolètes » au lieu de « Recherche de logiciels obsolètes ».

Correction du chevauchement des notifications lors de l’arrêt : Les offres promotionnelles n’apparaissent plus au-dessus de la boîte de dialogue de confirmation d’arrêt après le nettoyage.

Autres améliorations de stabilité et de fiabilité : Nous avons corrigé plusieurs autres problèmes afin de rendre CCleaner plus stable et plus précis.

Changelog CCleaner 7.5.1255

Maintenance PC simplifiée

Arrêt après le nettoyage personnalisé : votre PC s’éteint désormais automatiquement après un nettoyage personnalisé. Cette option se trouve dans les paramètres avancés du nettoyage personnalisé.

Activation de licence simplifiée : un bouton Coller a été ajouté à l’écran d’activation de la licence pour une saisie plus rapide et plus simple de votre clé.

Un PC performant et fluide

Analyses plus rapides : notre moteur d’analyse a été optimisé pour des analyses de santé et de nettoyage personnalisé nettement plus rapides.

Confirmation de mise à jour : un message clair « Votre application est à jour » s’affiche lorsque vous recherchez des mises à jour et qu’elle est déjà à jour.

Application simplifiée

Meilleure présentation sur tous les écrans : l’application s’adapte désormais plus facilement aux différentes tailles de fenêtre pour une apparence plus claire et homogène.

l’application s’adapte désormais plus facilement aux différentes tailles de fenêtre pour une apparence plus claire et homogène. Interface plus claire et plus agréable : nous avons peaufiné quelques détails visuels, notamment l’alignement des boutons, la visibilité des menus, l’espacement des barres de défilement et la cohérence de la mise en page entre les langues.

Correctifs

Nettoyage correct de l’historique Firefox : votre historique de navigation Firefox est désormais entièrement supprimé lors des analyses de santé et de nettoyage personnalisé.

Expérience plus fluide sur tous les appareils Windows : nous avons amélioré la compatibilité afin que les mises à jour manuelles, les tâches planifiées et le Gestionnaire de démarrage fonctionnent de manière fiable sur tous les appareils Windows compatibles.

Les nettoyages planifiés respectent désormais vos exclusions : les fichiers et dossiers que vous avez ajoutés à votre liste d’exclusions sont désormais correctement préservés lors des nettoyages planifiés.

Le désinstalleur de logiciels affiche correctement les résultats : le désinstalleur de logiciels n’affiche plus d’écran blanc après une analyse ; vous verrez vos résultats comme prévu.

Si vous pensez être contaminé par un virus ou un spyware. Consultez notre dossier anti-spyware afin de les éradiquer.