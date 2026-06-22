Le SSD Kioxia Exceria G3 existe maintenant en version 4 To

Lancé en décembre 2025, le SSD Exceria G3 de Kioxia fait à nouveau parler de lui en cette période caniculaire. Le fabricant met sur le marché une version 4 To.

Disques SSD
par Sebastien 0

Lancé en décembre 2025, le SSD Exceria G3 de Kioxia fait à nouveau parler de lui en cette période caniculaire. En effet, le fabricant a décidé de mettre sur le marché une version 4 To de ce SSD qui existait pour le moment uniquement dans des capacité de 1 et 2 To.

L’arrivée d’un modèle 4 To n’est pas vraiment une surprise en soi étant donné que la majorité des SSD PCIe 5.0 disponibles dans le commerce offre une capacité de stockage de 4 To.

Le Exceria G3 ne déroge donc pas à la règle. Et pour information, le G3 exploite une interface PCI Express 5.0 4x et il embarque de la mémoire BiCS Flash QLC. La version 4 To offre (tout le modèle 2 To) des taux de transferts de 10.000 Mo/s en lecture et de 9.600 Mo/s en écriture.

Kioxia Exceria G3 NVMe PCIe M.2 SSD above a circuit board with upward blue arrows, illustrating fast data transfer. Le SSD Kioxia Exceria G3 existe maintenant en version 4 To

Voilà les débits annoncés par chaque capacité :

  • Exceria G3 1 To : 10.000 Mo/s en lecture, 8.900 Mo/s en écriture (1,3M/1,45M iOPS)
  • Exceria G3 2 To : 10.000 Mo/s en lecture, 9.600 Mo/s en écriture (1,6M/1,45M iOPS)
  • Exceria G3 4 To : 10.000 Mo/s en lecture, 9.600 Mo/s en écriture (1,45M/1,45M iOPS)

En terme d’endurance, Kioxia annonce que les Exceria G3 de 1, 2 et 4 To offrent respectivement une endurance de 600 TBW, 1200 TBW et 2400 TBW. Ils sont par ailleurs couverts par une garantie de 5 ans et offrent un MTTF de 1,5 millions d’heures.

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Sebastien 20684 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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