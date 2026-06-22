Le SSD Kioxia Exceria G3 existe maintenant en version 4 To

Lancé en décembre 2025, le SSD Exceria G3 de Kioxia fait à nouveau parler de lui en cette période caniculaire. Le fabricant met sur le marché une version 4 To.

Lancé en décembre 2025, le SSD Exceria G3 de Kioxia fait à nouveau parler de lui en cette période caniculaire. En effet, le fabricant a décidé de mettre sur le marché une version 4 To de ce SSD qui existait pour le moment uniquement dans des capacité de 1 et 2 To.

L’arrivée d’un modèle 4 To n’est pas vraiment une surprise en soi étant donné que la majorité des SSD PCIe 5.0 disponibles dans le commerce offre une capacité de stockage de 4 To.

Le Exceria G3 ne déroge donc pas à la règle. Et pour information, le G3 exploite une interface PCI Express 5.0 4x et il embarque de la mémoire BiCS Flash QLC. La version 4 To offre (tout le modèle 2 To) des taux de transferts de 10.000 Mo/s en lecture et de 9.600 Mo/s en écriture.

Voilà les débits annoncés par chaque capacité :

Exceria G3 1 To : 10.000 Mo/s en lecture, 8.900 Mo/s en écriture (1,3M/1,45M iOPS)

10.000 Mo/s en lecture, 8.900 Mo/s en écriture (1,3M/1,45M iOPS) Exceria G3 2 To : 10.000 Mo/s en lecture, 9.600 Mo/s en écriture (1,6M/1,45M iOPS)

10.000 Mo/s en lecture, 9.600 Mo/s en écriture (1,6M/1,45M iOPS) Exceria G3 4 To : 10.000 Mo/s en lecture, 9.600 Mo/s en écriture (1,45M/1,45M iOPS)

En terme d’endurance, Kioxia annonce que les Exceria G3 de 1, 2 et 4 To offrent respectivement une endurance de 600 TBW, 1200 TBW et 2400 TBW. Ils sont par ailleurs couverts par une garantie de 5 ans et offrent un MTTF de 1,5 millions d’heures.