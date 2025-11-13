KIOXIA lance un nouveau SSD M.2. PCIe 4.0 : le Exceria Basic

Chez KIOXIA, un nouveau SSD M.2. est annoncé. Il porte le nom de Exceria Basic. C’est un SSD M.2. NVMe qui exploite une interface PCI Express 4.0x et qui embarque de la mémoire BiCS Flash QLC.

Disques SSD
Sebastien
Ce nouveau SSD est proposé en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To.

Voilà les débits proposés par ces deux modèles :

  • Exceria Basic 1 To : 7.200 Mo/s en lecture, 6.600 Mo/s en écriture (1000K/1150K iOPS)
  • Exceria Basic 2 To : 7.300 Mo/s en lecture, 6.800 Mo/s en écriture (1000K/1250K iOPS)

La version 1 To offre une endurance de 300 TBW tandis que le modèle 2 To grimpe à 600 TBW.

Les deux SSD sont couverts par une garantie de cinq ans et offrent un MTTF de 1,5 millions d’heures. Pour le moment, on ne connait pas leur prix de vente. On sait simplement qu’ils seront commercialisés d’ici la fin de l’année.

« La mise à niveau de votre PC ou ordinateur portable doit être simple, abordable et, surtout, offrir un gain de performances notable », a déclaré Paul Rowan, vice-président et directeur du marketing chez KIOXIA Europe. « C’est exactement l’objectif de la série de SSD EXCERIA BASIC. Elle vise à offrir aux utilisateurs quotidiens des temps de chargement plus rapides, une meilleure réactivité en multitâche et une expérience plus fluide, le tout sans dépasser leur budget. »

