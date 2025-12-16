C’est officiel : Samsung vient d’annoncer officiellement à nos confrères de Wccftech qu’il ne comptait pas mettre un terme à la fabrication de SSD au format 2,5 pouces SATA.

C’est officiel : Samsung n’arrête pas les SSD 2,5″ SATA (mais on a du mal à y croire…)

C’est officiel : malgré les rumeurs qui agitent la scène hardware depuis quelques jours, Samsung vient d’annoncer officiellement à nos confrères de Wccftech qu’il ne comptait pas mettre un terme à la fabrication de SSD au format 2,5 pouces SATA.

Le constructeur coréen confirme que les SSD SATA font toujours partie de son catalogue et que l’arrêt de sa fabrication n’est actuellementpas à l’ordre du jour. Cette prise de position vient mettre un terme aux spéculations qui annonçaient déjà la mort du SSD 2,5″ SATA chez Samsung.

Il faut dire que depuis que Micron a décidé de laisser tomber le marché grand public en stoppant net la marque Crucial au profit du marché des datacenters et de l’IA, on pouvait s’attendre au pire…

Une rumeur qui a pris de l’ampleur

Tout est parti d’informations évoquant un recentrage de Samsung sur les SSD M.2. NVMe et sur les mémoires destinées à l’intelligence artificielle, laissant entendre que la production de SSD SATA serait abandonnée. De nombreux observateurs y ont vu le signe d’un virage brutal, avec à la clé des risques de hausse de prix et de pénurie sur l’entrée de gamme. Dans un marché déjà tendu sur la mémoire et le stockage, cette perspective avait rapidement fait réagir les utilisateurs comme les revendeurs.

Le démenti officiel de Samsung

Face à l’ampleur prise par la rumeur, Samsung a clarifié sa position : il n’est pas question, pour le moment d’arrêter la fabrication de SSD 2,5″ SATA. Le constructeur rappelle que ce segment reste important pour une large partie du parc installé, notamment les PC fixes et portables dépourvus d’emplacement M.2, ainsi que pour les configurations économiques ou anciennes. En d’autres termes, si l’avenir est clairement tourné vers les SSD M.2. NVMe, les SSD 2,5″ SATA restent au catalogue et continuent d’être produit.

Le format 2,5″ SATA reste stratégique

Le format 2,5″ SATA conserve plusieurs atouts majeurs pour Samsung et pour le marché. D’abord, il s’agit de la manière la plus simple et la plus universelle de donner une seconde jeunesse à un PC ancien en remplaçant un disque dur mécanique. Ensuite, les SSD SATA couvrent une large partie du segment de l’entrée de gamme, là où les utilisateurs cherchent avant tout un bon rapport capacité/prix. Enfin, de nombreux environnements professionnels et serveurs légers reposent encore sur ce format pour des raisons de compatibilité et de fiabilité.

Une réalité qui dit le contraire…

Malgré le démenti de Samsung qui se veut rassurant concernant la pérennité de ses SSD SATA au format 2,5 pouces, on peut tout de même s’interroger. Est-ce vraiment rentable pour Samsung de produire encore de tels disques ? Et surtout est-ce que ses SSD sont encore bien distribués et commercialisés dans l’hexagone ?

Pour le savoir, il suffit de jeter un coup d’oeil sur les boutiques en ligne pour constater que les SSD 2,5″ SATA de Samsung ne sont plus très présents… Par exemple le SSD Samsung 870 QVO qui était listé depuis longtemps dans notre Guide d’achat des SSD les plus abordables a été retiré la semaine dernière car cette référence n’est plus disponible sur CDiscount ou Amazon.fr. Certes d’autres boutiques en ligne le commercialisent toujours mais il est devenu hors de prix et généralement il s’agit de vendeurs tiers qui gonflent les tarifs….

A l’heure actuelle notre guide qui répertoriait à ses débuts une dizaine de SSD 2,5″ SATA n’en compte aujourd’hui plus que deux : le Crucial BX500 et le PNY CS900. Les autres références sont des SSD M.2. NVMe…