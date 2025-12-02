Samsung lance le SSD portable T7 Resurrected en aluminium recyclé à partir de smartphones Galaxy

Samsung présente une nouvelle variante de son SSD portable T7. Le T7 Resurrected offre les mêmes caractéristiques que le T7. La seule différence c’est que sa coque est conçue à 100% en aluminium recyclé,

Disques SSD
par Sebastien
0

Samsung présente une nouvelle variante de son SSD portable T7. Ainsi après les Samsung T7 et T7 Touch lancés en 2020, ainsi que le Samsug T7 Shield dévoilé en 2023, voilà maintenant le Samsung T7 Resurected.

Le T7 Resurrected offre les mêmes caractéristiques que le T7. La seule différence c’est que sa coque est conçue à 100% en aluminium recyclé, provenant essentiellement de rebus issus de la fabrication des smartphones Samsung Galaxy. Cela permet au fabricant de recycler de l’aluminium qui était normalement destiné à la poubelle. L’idée est intelligente et écologique.

Samsung T7 Resurrected en aluminium recyclé

Le T7 Resurrected mesure 85 x 57 x 8 mm et pèse 72 grammes. Le SSD est doté d’un port USB TYpe C q ui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps). Il offre des traux de transferts de 1.050 Mo/s en lecture et de 1.000 Mo/s en écriture. Trois capacités sont annoncées : 1 To (134,99€), 2 To (204,99€) et 4 To (404,99€).

Source Samsung
Sebastien 20375 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

