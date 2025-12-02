Samsung T7 Resurrected en aluminium recyclé

Samsung présente une nouvelle variante de son SSD portable T7. Le T7 Resurrected offre les mêmes caractéristiques que le T7. La seule différence c’est que sa coque est conçue à 100% en aluminium recyclé,

Samsung présente une nouvelle variante de son SSD portable T7. Ainsi après les Samsung T7 et T7 Touch lancés en 2020, ainsi que le Samsug T7 Shield dévoilé en 2023, voilà maintenant le Samsung T7 Resurected.

Le T7 Resurrected offre les mêmes caractéristiques que le T7. La seule différence c’est que sa coque est conçue à 100% en aluminium recyclé, provenant essentiellement de rebus issus de la fabrication des smartphones Samsung Galaxy. Cela permet au fabricant de recycler de l’aluminium qui était normalement destiné à la poubelle. L’idée est intelligente et écologique.

Le T7 Resurrected mesure 85 x 57 x 8 mm et pèse 72 grammes. Le SSD est doté d’un port USB TYpe C q ui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps). Il offre des traux de transferts de 1.050 Mo/s en lecture et de 1.000 Mo/s en écriture. Trois capacités sont annoncées : 1 To (134,99€), 2 To (204,99€) et 4 To (404,99€).