Accrochez-vous ! Samsung prévoit de lancer un SSD de 256 To l'année prochaine

C’est lors du forum Global Memory Innovation que Samsung a annoncé la chose. A savoir que la firme coréenne prévoit de lancer en 2026 un SSD de 256 To.

Disques SSD
C’est lors du forum Global Memory Innovation que Samsung a annoncé la chose. A savoir que la firme coréenne prévoit de lancer en 2026 un SSD de 256 To. Ce SSD de très grande capacité, connue sous la future référence PM1763, ne sera évidemment pas destiné au grand public ni à Madame Michu, mais plutôt aux entreprises et aux datacenters, qui sont très friands en stockage comme on l’a expliqué dans cette actualité : Le marché du stockage est en ébullition, les prix risquent de s’envoler…

Samsung n’en est pas à son coup d’essai puisque le fabricant propose déjà des SSD de plus de 60 To pour les entreprises. L’arrivée d’un modèle offrant 256 To de stockage permettra aux services de stockage et aux entreprises travaillant dans le domaine de l’IA de stocker encore plus de données sur un même support.

Samsung prévoit de lancer un SSD de 256 To l'année prochaine

Et apparemment d’après STH, la course au stockage n’est pas prête de s’arrêter de sitôt puisque Samsung prévoit d’ores et de doubler la donne. En effet, un SSD avec 512 To de stockage est prévu pour 2027.

Pour information, le Samsung PM1763 sera un SSD au format 1T EDSFF (utilisé dans les datacenters) et il exploitera une interface PCI Express 6.0. Pour le moment, l’appareil n’est disponible qu’à l’état de prototype mais si le calendrier fixé par Samsung est respecté les premiers SSD de 256 To pourraient sortir en 2026 et des modèles 512 To en 2027.

