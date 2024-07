Samsung dévoile lui aussi un SSD de 61,44 To

Samsung rejoint le fabricant Solidigm dans la course à l’armement en terme de stockage SSD. En effet, la firme coréenne vient de dévoiler à son tour un SSD offrant une capacité de stockage de plus de 60 To. Plus précisémment : 61,44 To.

Destiné principalement aux entreprises, notamment aux serveurs et aux datacenters qui ont toujours d’importants besoins de stockage, le Samsung BM1743 est un SSD qui existe en deux form factors : U.2. (PCI Express 4.0 4x) et E3.S (PCI Express 5.0).

Sur le plan technique, le BM1743 est équipé d’un contrôleur conçu par Samsung. Il embarque également de la mémoire V-NAND QLC de 7ème génération développée, elle aussi, par le fabricant coréen.

En terme de débits, le Samsung BM1743 offre des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 7.200 Mo/s en lecture et jusqu’à 2.000 Mo/s en écriture, ainsi que jusqu’à 1600K/110K iOPs en lecture/écriture 4K.

On est bien loin du niveau des performances que peuvent atteindre les meilleures SSD PCIe 5.0 du marché (comme le dernier Rocket 5 de Sabrent) mais pour du stockage de masse et une utilisation au sein d’un serveur c’est déjà très très bien.

D’autant plus que le BM1743 existe actuellement avec 61,44 To de stockage mais Samsung prévoit d’ores et déjà de doubler cette capacité en lançant prochainement un modèle de 122,88 To.