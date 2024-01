Le SSD Sabrent Rocket 5 est officiellement disponible !

Sabrent vient d’officialiser la sortie du Rocket 5, un SSD M.2. NVMe PCI Express 5.0 extrêmement véloce qu’il tease depuis plusieurs mois (voir ici et là). Désormais, le produit est officiel ! Ce n’est donc plus un prototype ou une pré annonce technologique mais un produit bel et bien disponible sur le marché.

Conçu en étroite collaboration avec Phison, le Rocket 5 est un SSD optimisé aux petits oignons afin d’offrir les meilleures performances possibles en lecture comme en écriture. Et apparemment, le duo Sabrent / Phison est parvenu à faire des miracles puisque le joujou peut atteindre des taux de transferts dépassant les 14.000 Mo/s en lecture.

En testant le Rocket 5 de 2 To à l’aide de Crystal Disk Mark le duo de fabricant a pu mesurer des débits de 14.169 Mo/s en lecture et de 12.756 Mo/s en écriture, ce qui démontre tout le potentiel de ce SSD qu’il faudra bien sûr refroidir correctement pour dissiper la chaleur dégagée par le contrôleur et les puces de NAND Flash.

Le Rocket 5 est décliné en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To. Voilà les débits proposés par chaque modèle :

Rocket 5 1 To : 13.000 Mo/s en lecture, 9.500 Mo/s en écriture (1300K/1400K iOPS)

13.000 Mo/s en lecture, 9.500 Mo/s en écriture (1300K/1400K iOPS) Rocket 5 2 To : 14.000 Mo/s en lecture, 12.000 Mo/s en écriture (1400K/1400K iOPS)

14.000 Mo/s en lecture, 12.000 Mo/s en écriture (1400K/1400K iOPS) Rocket 5 4 To : 14.000 Mo/s en lecture, 12.000 Mo/s en écriture (1400K/1400K iOPS)

Pour l’instant on ne connaît pas encore son prix de vente du Sabrent Rocket 5 mais vu le niveau de performances atteint il devrait coûter assez cher…