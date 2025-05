Western Digital officialise le SSD WD Black SN8100

Western Digital présente aujourd’hui officiellement le SSD M.2. WD Black SN8100. Pour rappel, on a déjà parlé en détails de ce modèle la semaine dernière quand de nombreuses informations à son sujet ont leaké.

Le SN8100 profite d’une interface PCI Express 5.0 4x. Il exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC et un contrôleur SM2058 signé Silicon Motion. Trois capacités sont annoncées : 1 To, 2 To et 4 To. Voilà les débits offerts par chaque modèle :

SN8100 1 To : 14.900 Mo/s en lecture, 11.000 Mo/s en écriture (1600K/2400K iOPS)

14.900 Mo/s en lecture, 11.000 Mo/s en écriture (1600K/2400K iOPS) SN8100 2 To : 14.900 Mo/s en lecture, 14.000 Mo/s en écriture (2300K/2400K iOPS)

14.900 Mo/s en lecture, 14.000 Mo/s en écriture (2300K/2400K iOPS) SN8100 4 To : 14.900 Mo/s en lecture, 14.000 Mo/s en écriture (2300K/2400K iOPS)

Les SSD WD Black SN8100 sont couverts par une garantie de cinq ans. Western Digital propose son nouveau SSD en deux variantes : avec ou sans dissipateur thermique.

Sans dissipateur thermique le SN8100 coûte 175,99€ (1 To), 267,99€ (2 To) et 489,99€ (4 To)

De son côté, la version équipée d’un dissipateur vaut : 195,99€ (1 To), 287,99€ (2 To) et 509,99€ (4 To).

A noter qu’une version 8 To du WD Black SN8100 devrait voir le jour en fin d’année d’après le constructeur.