Le SSD WD Black SN8100 (PCie 5.0) est en approche....

Le SSD WD Black SN8100 n’est pas encore annoncé officiellement par Western Digital, néanmoins le SSD fait déjà beaucoup parler de lui… En effet, de nombreuses informations (techniques) circulent sur le net à son sujet et plusieurs boutiques en ligne le référencent déjà.

Le WD Black SN8100 est un SSD M.2. NVMe qui exploite une interface PCI Express 5.0 4x et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Le SSD est animé par un contrôleur SM2058 de Silicon Motion et il est refroidi à l’aide d’un dissipateur thermique mince (probablement en graphène).

Le SN8100 est proposé en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To. Voilà les débits offerts par chaque modèle :

SN8100 1 To : 14.900 Mo/s en lecture, 11.000 Mo/s en écriture

14.900 Mo/s en lecture, 11.000 Mo/s en écriture SN8100 2 To : 14.900 Mo/s en lecture, 14.000 Mo/s en écriture

14.900 Mo/s en lecture, 14.000 Mo/s en écriture SN8100 4 To : 14.900 Mo/s en lecture, 14.000 Mo/s en écriture

Les modèles de 2 et 4 To peuvent atteindre jusqu’à 2,3 millions d’iOPS en lecture/ écriture 4K.

A noter que le SN8100 de 1 To est déjà référencé au prix de 200,99€ sur Amazon.fr. La boutique annonce une disponibilité pour le 30 mai 2025.

Cette actualité sera mise à jour dès que de plus amples informations seront disponibles ou que l’annonce sera officielle.