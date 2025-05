Une nouvelle clé usb rikiki signée Team Group : la S

La S5 est la nouvelle clé usb lancée par le fabricant Team Group. C’est une clé usb compacte qui dispose d’un anneau afin de pouvoir s’accrocher facilement à un sac ou à un porte clé.

La clé dispose d’un connecteur USB qui répond à la norme USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) ce qui est un peu dommage… On aurait préféré de l’USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) ou de l’USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps) qui sont nettement plus performantes.

La clé usb S5 est proposée en cinq capacités de stockage : 32 Go, 64 Go, 128 Go, 256 Go et 512 Go. Les modèles de 32 et 64 Go offrent des débits de 100 Mo/s alors que les capacités supérieures (128, 256 et 512 Go) grimpent à 140 Mo/s.

La clé est compacte. Vu ses dimensions réduites, on peut la trimballer partout avec soi. Elle ne mesure que 36 mm long sur 13,4 mm de large et 5,6 mm d’épaisseur. Son poids est de 2 grammes seulement. A noter que la clé est déclinée en deux coloris : noir et bleu.