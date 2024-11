PNY Pro Elite V3 : une clé usb avec 1 To de stockage et des débits de 1.000 Mo/s

Le fabricant PNY vient d’ajouter à son catalogue déjà bien garni une nouvelle clé usb qui porte le nom de Pro Elite V3. Cette nouvelle unité de stockage existe en trois capacités de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To.

La PNY Pro Elite V3 est une clé usb performante qui offre des débits de 1.000 Mo/s en lecture et de 800 Mo/s en écriture grâce à sa mémoire NAND Flash rapide mais aussi grâce à sa connectique USB 3.2 Gen2 qui supporte une bande passante de 10 Gbps.

Cette nouvelle clé usb sera commercialisée prochainement en France. Pour l’instant on ne connaît pas encore quel sera son prix de vente dans l’hexagone. Par contre aux Etats-Unis où elle est déjà disponible les modèles de 256 Go, 512 Go et 1 To coûtent respectivement 37,99$, 62,99$ et 109,99$