Une nouvelle clé usb à double connecteurs : PNY Duo Link V3

PNY propose une nouvelle clé usb qui porte le nom de Duo Link V3. C’est une clé un peu particulière qui est équipée d’une double connectique. D’un côté elle propose un port USB Type C et de l’autre un port USB Type A. Dans deux cas, les ports USB répondent à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps). La Duo Link V3 peut être utilisée aussi bien sur PC et MAC que sur un terminale mobile (tablette ou smartphone)

La Duo Link V3 dispose d’une coque en métal. Elle est déclinée en quatre capacités de stockage : 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To. En terme de performances, elle est plutôt rapide puisque ses taux de transferts atteignent jusqu’à 1.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 800 Mo/s en écriture.

La clé est annoncée aux Etats-Unis aux tarifs de 35$ (256 Go), 50$ (512 Go) 82$ (1 To) et 160$ (2 To). Elle sera disponible prochainement Outre Atlantique et elle devrait arriver peu de temps après en Europe. Sa garantie sera de deux ans.