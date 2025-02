Kanguru Defender 3000 : le maître mot est la sécurité

La firme Kanguru vient d’annoncer la sortie d’une nouvelle clé usb très sécurisée qui porte le nom de Kanguru Defender 3000. Pour rappel, le fabricant n’en est pas à son coup d’essai dans le domaine des clés usb sécurisées puisqu’on a déjà eu l’occasion de parler de plusieurs de ses modèles par le passé.

Aujourd’hui, la Defender 3000 est annoncée par Kanguru comme étant une clé usb rapide et apte à répondre aux besoins dont ont besoin les entreprises, les services gouvernementaux, l’armée, les sociétés spécialisées dans le domaine de la sécurité et les agences financières.

La Kanguru Defender 3000 est certifiée FIPS 140-2 niveau 3 (une haute certification gouvernementale américaine), elle est également certifié FIP 197 et elle intègre un chiffrement matériel en AES 256-bit (XTS). La clé embarque aussi une protection contre le brute-force. Le boîtier de la clé est robuste et en cas de tentative de démontage un système détruit automatiquement la puce de mémoire flash et donc les données qu’elle contient. Pour couronner le tout le logiciel antivirus BitDefender est installé sur la clé afin de se protéger ses virus.

Pour information, la nouvelle clé usb de Kanguru est équipé d’un port USB qui répond à la norme USB 3.2 Gen1 (5 Gbps). Elle est garantie trois ans et elle existe en six capacités de stockage : 16 Go (79,95€), 32 Go (99,95€), 64 Go (149,95€), 128 Go (199,95€), 256 Go (299,95€) et 512 Go (399,95€).