Double connectique pour la clé usb X1 Max de Team Group

La nouvelle clé usb X1 Max du fabricant Team Group est un modèle plutôt intéressant puisqu’elle dispose d’une double connectique. On trouve d’un côté un port USB type C et de l’autre un port USB type A. Dans les deux cas, les ports sont à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) ce qui signifie que la clé peut atteindre des débits de 1.000 Mo/s en lecture/écriture.

La X1 Max mesure 63 mm de long sur 20 mm de large et 8 mm d’épaisseur. Elle affiche un poids de 12 grammes seulement. Sa coque est de couleur noire.

L’avantage d’une telle clé avec deux connecteurs différents est de pouvoir l’utiliser sans soucis aussi bien avec un PC récent (équipé de ports USB C) qu’avec des machines plus anciennes qui se cantonnent aux bons vieux ports USB A qu’on a sur tous les PC depuis de nombreuses années.

Pour information, la clé existe en quatre capacités de stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Et elle est couverte par une garantie de cinq ans.

Elle sera dispo prochainement à un prix non connu pour l’instant.