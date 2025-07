Kingston agrandit sa gamme de clés usb sécurisés IronKey avec un nouveau modèle : la IronKey D500S. C’est une clé usb qui s’adresse essentiellement aux agences gouvernementales et à certaines institutions sensibles. En effet, la D500S intègre un chiffrement matériel qui permet de sauvegarder les données en toute sécurité.

Kingston annonce aujourd’hui que sa clé USB à chiffrement matériel Kingston IronKey D500S a reçu la validation NIST FIPS 140-3 niveau 3. Conçue et assemblée par Kingston en Californie, la D500S est la première et unique clé USB au monde certifiée FIPS 140-3 Niveau 3, avec une chaîne logistique sécurisée et conforme à la norme TAA. Lors de la conception de l’IronKey D500S en 2020, l’objectif commercial était d’en faire la meilleure clé USB à chiffrement matériel de sa catégorie, avec un chiffrement XTS-AES 256 bits et la dernière norme de sécurité NIST, FIPS 140-3 niveau 3. Il y avait également un objectif supplémentaire : dépasser la conformité TAA, qui vérifie uniquement le pays d’origine (COO) déclaré légalement.

La clé Kingston D500S mesure 79,5 mm long sur 20 mm de large et 10 mm d’épaisseur. Elle exsite en six capacités de stockage : 16 Go, 32 Go, 64Go, 128 Go, 256 Go et 512 Go. En terme de performances, ce n’est pas un foudre de guerre puisqu’elle offre au mieux des taux de transferts de 310 Mo/s en lecture et de 250 Mo/s en écriture.

Kingston D500S 16 Go : 260 Mo/s en lecture, 190 Mo/s en écriture

260 Mo/s en lecture, 190 Mo/s en écriture Kingston D500S 32 Go : 260 Mo/s en lecture, 190 Mo/s en écriture

260 Mo/s en lecture, 190 Mo/s en écriture Kingston D500S 64 Go : 260 Mo/s en lecture, 190 Mo/s en écriture

260 Mo/s en lecture, 190 Mo/s en écriture Kingston D500S 128 Go : 260 Mo/s en lecture, 190 Mo/s en écriture

260 Mo/s en lecture, 190 Mo/s en écriture Kingston D500S 256 Go : 240 Mo/s en lecture, 170 Mo/s en écriture

240 Mo/s en lecture, 170 Mo/s en écriture Kingston D500S 512 Go : 310 Mo/s en lecture, 250 Mo/s en écriture

Le fabricant annonce que la D500S est déjà disponible dans le commerce. Par contre, son tarif est assez dissuasif puisque la clé coûte de 148€ à 394€ en fonction de sa capacité. La sécurité a forcément un prix (élevé) à payer…